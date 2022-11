Nuovo obbligo dalle 10 di sera, rischi fino a 4000 euro di multa: cosa controllano

Ecco un nuovo obbligo a cui dovrete fare molta attenzione. Non dovrete commettere questa infrazione, dopo le dieci di sera la multa aumenta di un terzo. Il Codice della Strada sta diventando sempre più difficile a causa delle severe sanzioni in arrivo per automobilisti e motociclisti.

L’automobilista o il motociclista che commette violazioni del Codice della Strada viene punito con diversi tipi di multe, la cifra dipende comunque dalla gravità dell’infrazione che avete commesso. Se violate delle norme dovrete pagare una somma di denaro con un importo minimo entro 90 giorni dalla notifica del verbale.

Ma non è sempre così, ogni caso è diverso. Ora c’è un nuovo obbligo a cui dovrete fare molta attenzione perché rischiate fino a 4000 mila euro di multa: scopriamo di più.

Codice della strada, nuovo obbligo

Ogni anno i sinistri stradali sono sempre in forte aumento, molto spesso sono legati agli eccessi di velocità compiuti in diverse condizioni. Proprio per questo il Codice della Strada si fa sempre più severo, infatti, le sanzioni sono veramente salate. Le multe così alte sarebbero un modo per frenare gli automobilisti a commettere un comportamento non sicuro per se stessi e per gli altri utenti della strada.

Ma non tutti sanno che non la cifra della multa dipende da diversi fattori, come anche l’orario, infatti, se commettete questa infrazione in una particolare fascia oraria le multe aumentano di un terzo. Da non credere, ma è proprio così: scopriamo di più.

Attenzione all’orario: 4000 euro di multa