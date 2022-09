Nuovo codice della strada, multe a raffica per tutti: ti sganciano 3000€ se ti beccano così

Nuovo codice della strada e nuove multe, che arriveranno sino a 3000euro, nel momento in cui gli automobilisti vengono trovati a commettere questo errore.

Inutile girarci intorno, la sicurezza in strada è fondamentale e per questo motivo si fa di tutto per farla rispettare. I pedoni devono stare attenti a come attraversano la strada, ma sono gli automobilisti che non devono distrarsi e fare in modo che la guida sia il loro unico pensiero. Perchè le cose vadano nel verso giusto, ci sono nuove sanzioni che arrivano sino a 3.000 euro, da applicare in tutta Italia senza interpretazioni di varia natura.

Contravvenzioni, gli automobilisti rischiano sanzioni severe

Il nuovo codice della strada tiene banco e in queste ultime settimane non si parla d’altro. Ovviamente, le nuove sanzioni vanno ad aggiungersi a tutta una serie di rincari che sono previsti su spesa – bollette e carburante.

Ora, dopo tutte le modifiche che sono state fatte in merito alle assicurazioni ora anche le multe hanno avuto un bell’aggiornamento e gli italiani sono pronti a mettersi le mani nei capelli. Le contravvenzioni ci saranno sempre ma è prevista una modifica sulle ragioni dell’applicazione.

Questo vuol dire che se il guidatore supera i limiti di velocità o commette un altro tipo di infrazione, dovrà pagare una multa salatissima oltre che prendersi la responsabilità di quello che succede per la strada.

Andare veloci per la strada è un dato comune, tanto che la maggior parte delle persone lo fanno per sentirsi potenti. Purtroppo però, l’autovettura è come un proiettile se lasciato correre per la strada senza controllo: potrebbe spuntare un bambino, potrebbe esserci un attraversamento dei pedoni, oppure un imprevisto che porta a frenare per fermarsi.

Nuovo codice della strada, quali sono le novità?

Ovviamente, la sicurezza alla guida è la cosa più importante e schiacciare l’acceleratore a volte non porta altro che guai seri. Per i più attenti, le ripercussioni sono anche sul portafoglio, perché le sanzioni aumentano a seconda dell’infrazione che viene commessa.

Si devono quindi valutare più fattori e nella maggior parte dei casi si arriva ad una sanzione che potrebbe far piangere lacrime amare. Un esempio? Superare il limite di velocità sino a 10Km si traduce con 173euro di multa. Se i chilometri sono 40 allora si arriva sino a 694euro di multa.

Ma attenzione, nessuno supererà più i limiti oltre i 60Km/h se non vuole pagare ben 3.382 euro di multa. A questo si aggiunge la sospensione della patente per 12 mesi e il ritiro successivo, qualora non si fosse imparata la lezione (ripentendo l’azione per ben 3 volte).

L’auto non è un giocattolo e per farlo capire si è pensato di applicare queste multe salatissime, da pagare senza far finta di nulla. D’ora in poi i controlli saranno ancora più severi.