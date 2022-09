Truffa dei diamanti, tra i vip c’è Vasco Rossi

Una vera e propria truffa quella dei diamanti che, visto le cifre proibitive dell’ammontare degli investimenti, annovera per lo più vip tra le vittime. Tra questi il noto cantante Vasco Rossi, truffato per più di 2 milioni e mezzo di euro.

Un grande incubo quello che ha interessato parecchi vip, vittima di una truffa colossale sui diamanti. L’amarezza deriva dal fatto che chi ha investito non rincorreva facili guadagni, non si è fidato del venditore di fumo di turno.

Una truffa per milioni di euro nei confronti dei vip

Chi è caduto nella trappola lo ha fatto dando retta a chi, più di tutti, dovrebbe garantire la trasparenza di un investimento, stimando in maniera corretta rischi e potenziali guadagni. Lo ha fatto fidandosi di una banca e di alcuni funzionari di banca.

Nessuno avrebbe mai potuto dubitare di loro, tutto si sarebbe pensato fuorché ad una truffa. In particolare questo vale proprio per il cantautore emiliano Vasco Rossi, quello dalla vita spericolata, il cui investimento gli era stato proposto proprio da una Banca di Zocca, il paese natale della star.

Non voleva certamente correre il brivido di una vita al limite come Steve Mc Queen, il Vasco nazionale con il suo investimento. Sicuramente, visto da chi gli era stato proposto, pensava in una operazione sicura e tranquilla.

Truffa partita nel 2009 che ha avuto il suo corso, nella denuncia fatta alle autorità, solo nel 2019. L’esposto del cantante e quello delle altre vittime ricostruisce i contorni di una truffa ben congegnata e, soprattutto, premeditata, stando a quanto raccontano i truffati.

E’ il lontano Luglio 2009 quando il direttore Guido Traldi, della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero filiale di Zocca, propone a Daniela Fregni, la quale si occupa degli investimenti della star, l’operazione sui diamanti mediante la Intermarket Diamond Business Spa.

Avute le rassicurazioni del caso e, soprattutto, come si sfogherà il cantante nella sua deposizione, sentendosi a casa tra persone che si aiutano e rispettano, riferendosi alla sua Zocca, decide di investire.

Ottime opportunità di guadagno: quanto prospettato dai funzionari della banca. Vasco Rossi, decide così, di investire un milione di euro nell’acquisto di diamanti. A seguito di ciò, con il trascorrere del tempo, i vari funzionari decantano il buon andamento dell’investimento ed il cantante decide di dare seguito ad un secondo investimento.

Tante ombre sulla vicenda ancora tutta da chiarire

Alla fine arriverà ad aver investito in diamanti più di 2 milioni e mezzo di euro. Al momento in cui decide di far valutare i diamanti in suo possesso, la triste verità è che il valore delle pietre preziose è di soli 360 mila euro.

Una sciagurata vicenda intorno alle quali sono tante, troppe le ombre. Il direttore della Intermarket Diamond Business, Claudio Giacobazzi, morto nel 2018 ritrovato in una camera di albergo a Reggio Emilia in circostanze ancora da chiarire.

I regali elargiti ai dirigenti delle banche coinvolti. Le intercettazioni telefoniche in cui, i vertici, ammettono di essere a conoscenza delle forzature. Queste fatte nei confronti dei propri clienti per convincerli ad investire, in quella che al momento, viene definita la truffa dei vip.