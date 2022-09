Busta paga, aumento di 600€ per tutte queste categorie: verifica se ne fai parte pure tu

Buone notizie per i dipendenti di queste categorie che potranno ricevere un aumento di 600euro in busta paga. Ne fai parte anche tu?

In un momento di crisi come questo attuale, un aumento dentro la busta paga di 600euro è decisamente una bellissima notizia. C’è aria di cambiamento e le famiglie italiane sanno bene che dovranno trovare delle soluzioni per restare a galla. Il Governo si sta impegnando nel prevedere bonus e aiuti di varia natura, ma le notizie riguardano anche un aumento di 600euro in busta paga per determinate categorie.

Come cambiano le buste paga dei lavoratori

È una nuova rivoluzione con il cambio delle buste paga dei lavoratori dipendenti in Italia. Si parla del prossimo mese di Ottobre con la decontribuzione al 2%, mirata a ridurre le tasse che sono imposte sugli stipendi.

Tutto questo è mirato ad aumentare gli importi netti con la detassazione welfare, con soglia aumentata a 516euro. Non tutti potranno accedere a questi aumenti e bisogna fare attenzione alle condizioni e normative in essere.

Aumenti di 600 euro in busta paga: caratteristiche

Dal mese di ottobre sono previsti gli aumenti in busta paga per una buona parte dei lavoratori dipendenti, come da misure approvate dal Decreto Aiuti Bis. La decontribuzione avrà un aumento del 2% e la cancellazione delle tasse sulle voci relative al welfare arriveranno a 516 euro.

Gli aumenti mensili sono stati stimati tra i 16 e i 53 euro al mese. Alcune simulazioni che sono state fatte, porterà alcuni stipendi (quelli bassi da 800euro) ad un aumento di 16 euro sino a dicembre per poi aumentare a 48 euro. Da aggiungere ci sono gli arretrati da calcolare da luglio a settembre che avranno una cifra considerevole arrivando a 96euro.

I soggetti che percepiscono 1.400 euro di stipendio, potranno contare su un aumento di 28euro, aumentando di 84 euro a dicembre e aggiungendo gli arretrati che portano l’aumento a 170euro.

Man mano che lo stipendio sale anche gli aumenti fanno la stessa cosa:

Uno stipendio da 1800 euro percepirà 36 euro di aumento

Uno stipendio da 2200 euro percepirà sino a 44 euro di aumento

Uno stipendio da 2600euro si potranno aggiungere 150 euro di aumento più gli arretrati arrivando a 312euro.

Ci sono poi gli aumenti che riguardano la detassazione welfare con soglia esentasse che permette di risparmiare sino a 600euro sullo stipendio, ritrovandoseli in busta paga. Secondo il Decreto Aiuti Bis questa misura durerà sino a fine anno 2022.

Chi percepirà i nuovi aumenti

Gli aumenti previsti non saranno dedicati a tutti, perché potranno beneficiarne coloro che hanno un reddito che non supera i 35mila euro all’anno ovvero sino a 2.692 euro al mese. Da 2.700 euro al mese di stipendio non ci sarà alcun aumento.

Come accennato, le nuove misure scattano da ottobre con inclusione degli arretrati cessando il 31 dicembre 2022. Ovviamente, questa misura sta facendo aumentare le domande da parte dei dipendenti e un malcontento popolare che sarà difficile da arginare, soprattutto per il punto interrogativo da dopo dicembre 2022.