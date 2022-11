Nuovo codice dalla strada, scatta dalle 18 di sera: 173€ se ti trovano senza

E’ sempre bene fare attenzione ad ogni dotazione della macchina, il loro malfunzionamento potrebbe essere molto pericoloso ed è illegale, per questo potreste essere multati con delle sanzioni davvero salate, soprattutto dopo le 18 di sera: scopriamo di più.

Come ben sapete, il Codice della Strada non si limita a sanzionarvi se il vostro comportamento è scorretto e poco sicuro, ma potreste essere multati se non avete le giuste dotazioni all’interno della vostra macchina. Proprio per questo, vi consigliamo di leggere questo articolo per non incorrere in spiacevoli sanzioni, dato che alle 18 di questa sera scatta l’obbligo: scopriamo di cosa si tratta.

Nuovo codice dalla strada: occhio all’orario

Le dotazioni di ogni automobile sono di fondamentale importanza per mantenere una circolazione stradale sicura, educata e ordinata per tutti gli utenti della strada. Sono diverse e devono essere utilizzate con rispetto del codice della strada.

Se si viene fermati dagli agenti di polizia, controlleranno se avete tutti i documenti a norma, ma anche alcune dotazioni della vostra auto. Come ad esempio, le luci dell’auto che vanno accese e utilizzate con coscienza e rispetto per una maggiore sicurezza, altrimenti potreste andare incontri a salate conseguenze.

Bisogna avere un occhio di riguardo per le fasce orarie, perché in alcune fasce giornaliere sono previste alcune sanzioni molto alte che vi potrebbero far sborsare una somma di denaro veramente importante. Scopriamo di più sulle nuove disposizioni: tutti i dettagli.

Multa di 173€ dalle ore 18 di ogni sera

Le luci auto come detto sono fondamentali e obbligatorie per la sicurezza sulla strada perché garantiscono la visibilità sul percorso non solo a noi, ma ci permette anche di essere visti. Proprio per questo secondo il Codice della Strada, è obbligatorio tenerle accese pure di giorno.

Le luci dell’auto obbligatorie sono gli abbaglianti, le luci di arresto, fendinebbia, quelle di posizione, gli anabbaglianti, di retromarcia, della targa, di direzione e di emergenza. Alcune sono automatiche altre bisogna inserirle manualmente. Ogni guidatore sa che sono regolamentate da dalle fasce orarie.

Bisogna accendere le luci auto obbligatoriamente a partire dalle 18 di ogni sera. Ovviamente è importante controllare che l’intero impianto di illuminazione del veicolo funzioni correttamente, altrimenti potreste andare incontro a delle sanzioni molto severe.

Precisamente, stiamo parlando di cifre che partono da 42 a 173 euro. In caso di contravvenzione si può subire una decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Quindi è bene fare super attenzione se non volete sborsare tutti questi soldi.

Se non le luci non funzionano c’è il divieto di proseguire la propria marcia perché riduce la visibilità della strada, mettendo a rischio noi stessi ma anche tutti gli altri utenti. Proprio per questo, vi consigliamo di controllare sempre il funzionamento delle luci prima di intraprendere qualsiasi spostamento, anche breve.