Novità INPS, di quanto aumenta la pensione minima ad Aprile? Spuntano le cifre

Ci sono delle novità da parte dell’INPS sulla pensione minima: ad aprile le cifre di riferimento sono altre e i pensionati sono curiosi.

Le pensioni sono di certo uno degli argomenti maggiormente trattati. In attesa della nuova riforma pensioni e dell’accredito per il mese di aprile, ci sono delle ghiotte novità in merito alla pensione minima. I soggetti pensionati hanno già ricevuto l’aumento spettante nei mesi di gennaio e febbraio, ma ora ad aprile sembra che ci siano ulteriori novità da considerare. Proviamo a fare chiarezza e rispondere alla domanda dei vari pensionati.

Pensione minima, qual è l’aumento di aprile?

Una volta che sono state archiviate le pensioni di Marzo, i titolari delle pensioni al minimo si stanno chiedendo quali saranno le novità INPS per il mese di aprile. La pensione minima potrebbe ancora ricevere degli aumenti, come disposto dal Governo Meloni.

Prima di capire meglio di che cosa si tratta, i pagamenti avverranno come sempre il primo giorno pagabile lavorativo. In questo caso cadrà di sabato 1° aprile con consegna alla Posta solo al mattino, mentre per chi attende l’accredito sul conto dovrà attendere sino al lunedì successivo 3 aprile.

Anche se tutto può variare da città a città, il metodo di consegna è sempre lo stesso partendo dalla prima lettera dell’alfabeto in avanti, in merito al proprio cognome.

Tornando agli aumenti, tutti sanno che nel 2022 si è deciso per un 7,3% di rivalutazione anche se sembrano mancare ancora due bonus che sono sul tavolo del Governo.

Si deve fare un riferimento diretto alla rivalutazione straordinaria dell’1,5% per tutti i pensionati che sono al di sotto dei 75 anni di età. Poi si deve parlare anche del 6,4% per i soggetti che hanno superato questi anni.

Aprile 2023, novità INPS e arretrati

Questo significa che tutti i bonus sopra citati per la pensione minima e nel mese di aprile potrebbero aumentare. Nel concreto si passerebbe a 572 euro per chi è al di sotto dei 75 anni e 597 euro per tutti coloro che superano i 75 anni.

I bonus non sono arrivati e ora i pensionati non vedono l’ora di poterli vedere accreditati direttamente sul conto. Non c’è ancora ufficialità, ma tra pochi giorni ci potrebbe essere la conferma a riguardo.

L’INPS a breve dovrebbe dare la comunicazione e confermare quanto sopra, così che tutti i pensionati abbiano la certezza di avere sul conto questi soldi in più. Un aumento considerevole se si pensa al 2022 e le speranze di avere un riscontro da parte del Governo.

Inoltre, dovrebbero anche arrivare degli arretrati per tutti coloro che non hanno ancora ricevuto gli aumenti. Gli arretrati si riferiscono ai mesi di gennaio – febbraio e marzo non percepiti. Nei prossimi giorni si potrà avere la conferma di tutto quanto e sarà proprio l’INPS a dare notizia quanto prima.