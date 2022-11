Esiste una procedura molto semplice per attivare sul proprio dispositivo mobile le notifiche dell’accredito della pensione da parte dell’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Per averle sul proprio cellulare, basta seguire una serie di passaggi e sarà visualizzato lo stato dei pagamenti della pensione.

Accredito della pensione: le chiavi digitali

L’Istituto nazionale di previdenza sociale – meglio conosciuto come Inps – è l’ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, che si è ormai adeguato ai tempi e alla digitalizzazione in corso ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Complici i due anni di pandemia che hanno impedito agli italiani l’accesso agli uffici pubblici, tramite i portali online è stato possibile avviare le richieste per le varie prestazioni. È stato quindi implementato un servizio per la pensione, in modo da dare la possibilità ai futuri pensionati, o aspiranti tali, di calcolare sia quanti anni mancassero alla pensione sia una simulazione della stessa. Come per tutti i servizi Inps, è necessario disporre delle chiavi digitali per accedere al portale online. Lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) resta al momento quello più utilizzato dagli utenti insieme alla carta di identità elettronica, che però deve essere dotata di chip per essere fruibile.

Pagamenti della pensione: come conoscerne lo stato

Con l’accelerata dei servizi telematici, la Pubblica amministrazione ha introdotto anche un’applicazione online, chiamata IO, che è stata creata dalla società PagoSPA per avvicinare i cittadini ai servizi pubblici. L’applicazione – introdotta per la prima volta nel 2018 – è stata scaricata inizialmente per accedere al cashback e ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati tramite POS, il tutto per incentivare i pagamenti digitali e limitare l’utilizzo del denaro contante.

Dopodiché l’app IO è stata utilizzata per scaricare il green pass in tempo reale. Anche l’Istituto nazionale di previdenza sociale è entrato a far parte della ‘famiglia’ delle applicazioni. Ma come fare per avere notizie in tempo reale sull’accredito della pensione? Innanzitutto, com’è facilmente intuibile, bisogna scaricare l’app IO sul proprio dispositivo mobile, per controllare lo stato dei pagamenti e dei relativi accrediti.

Per attivare il servizio INPS basterà quindi scaricare l’applicazione dallo store del cellulare, dopodiché si dovrà cliccare sulla voce ‘servizi – Inps’ e spuntare l’invio di notifiche push. A quel punto sul cellulare saranno state attivate le notifiche, che saranno inviate ogni qual volta ci sarà l’accredito della pensione.

La riforma delle pensioni: cosa cambierà dal 1° gennaio 2023

Sul fronte pensionistico sono molte le novità in programma dal primo gennaio del prossimo anno. La strada che percorrerà il prossimo governo sembra essere quella di una riforma ponte, per scongiurare un ritorno della legge Fornero e traghettarsi verso una nuova riforma per il 2024.

Sembra ormai certo l’avvio di una “nuova” Quota, con limite di età anagrafica. Alcune categorie di lavoratori dovrebbero poter lasciare il lavoro in anticipo, con 62 anni di età e 41 di contributi, la cosiddetta Quota 103. Il tutto per il solo 2023, potendo sfruttare in questo caso anche l’Ape sociale e l’Opzione donna. Si prevede che, stando così le cose, saranno circa 45.000 i lavoratori che avranno la possibilità di accedere alla pensione.