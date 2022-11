Wilma Goich, chi era la figlia scomparsa? L’ultimo (bellissimo) scatto con la mamma

Attualmente concorrente nella casa del Gf Vip, Wilma Goich si è aperta circa una grande perdita che ha caratterizzato la sua vita e l’ultima foto insieme è toccante.



Wilma Goich ha scelto di raccontare a tutti il dolore per la perdita della sua giovane figlia. Vediamo cosa è successo.

Chi è Wilma Goich

Icona della musica italiana, Wilma Goich è la concorrente più anziana di questa edizione del Gf Vip. La sua carriera è durata oltre cinquant’anni anche per la sua storia sentimentale con Edoardo Vianello da cui ha avuto la figlia Susanna, scomparsa nel 2020. La sua canzone più celebre resterà Le Colline sono in Fiore.

Nata in provincia di Savona, la cantante sta divertendo il pubblico e i suoi coinquilini con delle massime spesso sopra le righe. L’ultima affermazione riguardava il legame che c’era secondo lei tra covid e vino. Il vino, stando a quanto ha detto lei, disinfetterebbe.

Durante la sua permanenza al Gf Vip sta anche facendo molte confessioni circa la sua vita privata. Ad esempio, ha raccontato alcuni dettagli sul suo matrimonio con Vianello. Un’unione costellata da tanti tradimenti ma anche d’amore.

Chi era Susanna Vianello, la figlia di Wilma Goich

Susanna Vianello è morta il 7 aprile del 2020 a causa di un tumore al polmone scoperto casualmente grazie ad una tac di controllo. Al momento del decesso, la donna aveva 49 anni. La sua morte avvenne in una clinica romana. Wilma Goich aveva scelto di raccontare questa triste storia già prima di entrare al Grande Fratello VIP a Domenica In. La cantante, infatti, ha raccontato che il decesso della figlia è stato molto repentino: il male se l’è portata via in appena un mese.

Naturalmente, il dolore è stato immenso anche per il padre della ragazza Edoardo Vianello che, sin dalla sua scomparsa, ha iniziato di nuovo a scrivere la sua biografia. Proprio lui è stato particolarmente entusiasta dell’entrata dell’ex moglie nella casa del Gf Vip. La partecipazione al programma, infatti, potrà essere per la donna una vera e propria distrazione dalla perdita della figlia alla quale era molto legata come dimostrano anche gli ultimi scatti insieme e come ha confessato lei stessa.

In particolare, le manca il fatto che nessun altro al mondo la chiamerà mai più mamma. Inoltre, la figlia aveva Wilma come vero punto di riferimento, anche per le banalità come poteva essere una cena da preparare.

Wilma ed Edoardo sono separati da 45 anni e lui ha affermato che non accetterà un’ospitata nella casa, nel caso dovessero chiamarlo poiché preferirebbe rimanere estraneo alla trasmissione. Anche perché è sposato da 15 anni con un’altra donna. Al suo ex marito Wilma ha lamentato, ai microfoni del Gf Vip di non essere stato presente durante il calvario attraversato dalla figlia.