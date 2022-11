By

Solamente sette giorni fa aveva dichiarato che presto avrebbe fatto un grande annuncio. Ieri sera l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Mar-A-Lago, in Florida, ha condiviso la notizia della sua candidatura alle prossime elezioni del 2024.

Durante il suo discorso, durato circa 60 minuti, Mr. Trump non ha esitato ad attaccare pubblicamente Biden, il presidente in carica, accusandolo di aver messo l’America completamente in ginocchio, provocandone il declino e l’umiliazione.

La nuova candidatura di Donald Trump

Circolava già da un po’ di tempo nell’aria, ma non era ancora arrivata l’ufficialità. Ieri sera, durante un incontro con la stampa, le sue dichiarazioni hanno confermato le voci che si rincorrevano già da una settimana:

“Mi ricandido alla casa bianca per rendere l’america nuovamente grande e gloriosa”.

Sono state queste le prime parole del 45º presidente degli Stati Uniti d’America, dal 2017 al 2021, durante il suo discorso nella ballroom della sua abitazione.

Una folla di persone che lo acclamavano è rimasta ad ascoltarlo. Una candidatura adesso diventata ufficiale, che ha spinto l’imprenditore statunitense a rimettersi in campo per il ‘bene del proprio Paese’.

Sono trascorsi ormai due anni da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca e adesso ha ricaricato le batterie per rimettersi in carreggiata e riportare gli Stati Uniti ai fasti di una volta.

Gli attacchi lanciati a Biden

Durante il discorso a Mar-A-Lago, in Florida, Donald Trump mentre annunciava ai suoi fan e alla stampa la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2024, durante la dissertazione elogiava i suoi successi e nel frattempo non ha perso tempo a fare il nome di Biden.

In questa occasione, infatti, non ha esitato a lanciare delle pesanti accuse nei confronti del presidente in carica:

“La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali”.

Sono state queste le parole di Trump nei confronti di Biden. Un duro attacco relativo al missile lanciato forse dalla Russia, dentro il confine della Polonia. Secondo l’ex coinquilino della Casa Bianca, in questi due anni di assenza, l’America è stata messa in ginocchio, provocandone il declino e l’umiliazione.

Inoltre, ha rassicurato i suoi sostenitori, affermando che cercherà di combattere con tutte le sue energie in possesso per poter abbattere la sinistra democratica radicale, i quali stanno cercando di distruggere, secondo il suo punto di vista, gli Stati Uniti d’America.

La risposta del presidente in carica

Mentre Donald Trump attaccava pubblicamente in Florida il presidente in carica, Joe Biden, quest’ultimo in tempo reale, tramite un tweet ha risposto alle pesanti accuse contro di lui:

“Donald Trump ha rovinato l’America”.

Questo è stato il messaggio scritto dal presidente mentre si trovava a Bali per il G20.