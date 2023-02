Non serve strofinare, metti la griglia del forno in un sacchetto: torna nuova

La griglia del forno può essere davvero impegnativa da pulire, soprattutto se si usa spesso e c’è sporco incrostato. Vediamo come farla tornare nuova.

I residui di cibo ed il grasso incrostato potrebbero rendere, di fatto, la griglia del forno inutilizzabile.

Griglia del forno: perché si sporca

Il forno è un grande alleato per preparare i nostri piatti. Che sia statico o ventilato, il forno contiene al suo interno, delle griglie che permettono di poggiarvi sopra le teglie o i recipienti con le pietanze da cuocere. La griglia del forno (anche se possono essere più di una) può essere posta a diverse altezze grazie ad un sistema scorsoio.

Quando si cucina, è inevitabile sporcare e, come si possono sporcare i fornelli, naturalmente può sporcarsi anche la griglia del forno. Pulire questa parte del proprio elettrodomestico potrebbe rivelarsi davvero complicato. In alcuni casi, infatti, i prodotti chimici venduti per tale scopo, che promettono grandi cose, in realtà non mantengono ciò che promettono.

Per fortuna, esiste un metodo molto veloce e piuttosto naturale per poter sgrassare alla perfezione la griglia del forno. Anche se potrebbe sembrarti insolito, in realtà è tanto efficace che ti stupirà.

Come pulirla velocemente

Per prima cosa ti occorrerà un sacchetto molto grande, come quelli adoperati per gettare la spazzatura. Il sacchetto dovrà essere in grado di contenere la tua griglia del forno. Poi, ti servirà una pastiglia di detersivo per lavastoviglie. Se non ce l’hai, niente paura, non dovrai uscire a comprarlo. Ti basterà sostituire la pastiglia con del comune detersivo in polvere per indumenti.

Poi, ti servirà una ciotola in cui collocare la pastiglia oppure il detersivo. Nella ciotola, da versare direttamente sopra la pastiglia, metterai dell’acqua calda affinché si possa sciogliere bene il contenuto. Naturalmente, l’acqua non dovrà essere eccessivamente calda, altrimenti si potrebbe bucare la busta. Se la pastiglia non si è sciolta del tutto, potrai utilizzare una forchetta per velocizzare il processo.

Al composto, dovrai aggiungere 3 o 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Andremo a realizzare, dunque, una combinazione molto potente che sarà in grado di rimuovere anche il grasso più ostinato. Il liquido dovrà essere versato nella busta. Bisogna assicurarsi che non sia troppo denso e che la busta non si fori.

A questo punto, il sacchetto dovrà essere chiuso per bene affinché il liquido non esca in modo accidentale. Successivamente, disponi la busta con la griglia all’interno, su di una superficie piana. La griglia da forno, nel sacchetto, dovrà riposare per circa due ore. Se dovesse essere molto sporca, allunga i tempi, ad esempio, lascia riposare tutta la notte.

Quando sarà trascorso il tempo necessario, rimuovi la griglia da forno dalla busta e risciacquala sotto l’acqua corrente. Non sarà necessario strofinare. Sarà come nuova e pronta ad un nuovo utilizzo.