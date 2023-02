L’ex Inter Hakimi indagato per stupro

Secondo quanto riportato da Le Parisien Hakimi sarebbe indagato per stupro. L’accusa da parte di una 23enne conosciuta sui social.

Guai per l’ex Inter Hakimi. Il laterale adesso al Paris Saint Germain sarebbe indagato dalle autorità francesi per stupro, dopo l’accusa arrivata da parte di una giovane che il calciatore avrebbe conosciuto sui social. I fatti sarebbero avvenuti a casa di Hakimi, in un momento in cui non erano presenti la moglie e i figli.

Hakimi, accuse di stupro per l’ex terzino dell’Inter

L’accusa è arrivata nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio, da parte di una donna recatasi alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne. Alle autorità del piccolo comune, circa 30mila abitanti, a est di Parigi la giovane ha detto di essere stata stuprata da Achraf Hakimi, ex giocatore dell’Inter trasferitosi poi nella stagione 2021-22 al Paris Saint Germain.

Secondo quanto riferito dalla 23enne, i due si sarebbero conosciuti sui social lo scorso gennaio, mentre la violenza si sarebbe consumata lo scorso sabato. La giovane si sarebbe dunque recata a Boulogne, tramite un Uber che lo stesso Hakimi le avrebbe prenotato.

La donna sarebbe entrata in contatto con Hakimi via social lo scorso mese, poi sabato il primo incontro, con la vittima che avrebbe raggiunto il calciatore nella sua casa a Boulogne, su un Uber prenotato dallo stesso marocchino. Durante la serata però, secondo quanto riportato da Le Parisien stando alla versione della donna, le cose avrebbero preso una brutta piega con il calciatore che avrebbe iniziato a baciarla per poi spingersi oltre. La 23enne sarebbe dunque scappata, facendosi venire a prendere poi da un’amica.

Nessun commento da parte della famiglia

Tuttosport intanto ha riferito del dettaglio della segnalazione, con la 23enne che non avrebbe intenzione di sporgere denuncia ma di “dichiarare lo stupro”.

Nella casa a Boulogne il terzino marocchino – che da due mesi non mette piede in campo con i parigini a causa di un infortunio – vive inoltre con la moglie e i figli che però si trovano al momento in vacanza a Dubai.

La moglie di Hakimi è l’attrice spagnola, con origini libiche e marocchine, Hiba Abouk, con la quale il calciatore ha avuto due bambini nel 2020 e nel 2022. La donna nella giornata di ieri ha condiviso un post insieme ai figli in vacanza proprio da Dubai. Nessun commento è arrivato in questo momento in risposta alla notizia divulgata dal quotidiano francese da parte della famiglia. Sui profili social né Hiba Abouk né Hakimi hanno risposto a quanto scritto in queste ore.