Travolta da un’auto pirata, muore dopo 6 mesi di agonia

Una ragazza di 27 anni è stata travolta da un’auto lo scorso 31 luglio a Forlì. Dopo ben 6 mesi di agonia sabato si è spenta tragicamente questo sabato. Arrestato l’autista 85enne, il quale si giustificò dicendo che non aveva visto la ragazza.

La ragazza era arrivata in ospedale in condizioni gravissime, fin da subito infatti i medici non hanno mai dato speranze alla famiglia. Nonostante ciò la 27enne ha provato per mesi a resistere e lottare, fino a sabato in cui il suo cuore ha ceduto.

Morta la ragazza travolta dall’auto di un 85enne

Una ragazza di 27 anni, lo scorso 31 luglio è stata travolta da un’auto, guidata da un 85enne. Subito dopo l’incidente fu trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena; nonostante le gravi condizioni, la giovane ha tentato di lottare per la vita fino a questo sabato, in cui si è spenta perché il suo cuore non ha più retto.

L’85enne è stato ora arrestato. Quando è avvenuto l’accaduto, l’anziano si è giustificato dicendo di non aver visto la ragazza mentre attraversava sulle strisce.

La salma della giovane verrà ora trasferita a Messina, dove mercoledì primo marzo sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Nicolo nel viale S. Martino.

“Una vita fatta di progetti, di prospettive, interrotta così in un istante”

Ha affermato la zia della vittima poco dopo l’incidente. Aggiungendo inoltre, che i medici fin da subito hanno avvisato la famiglia che in ogni caso, anche se fosse riuscita a sopravvivere, la vita della 27enne non sarebbe stata mai più la stessa.

Questo perché vi erano alte probabilità che perdesse tutte le funzioni motorie.

Una storia assurda, proprio perché una giovane donna ha perso la vita a causa di un incidente che poteva e doveva essere evitato.

La sicurezza mentre si è alla guida

L’incidente che ha coinvolto la ragazza 27enne, la quale stava semplicemente attraversando la strada sulle strisce pedonali, fa capire l’importanza di prestare la massima attenzione e concentrazione mentre si è alla guida.

Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte all’interno del nostro paese. Per questo è necessario tentare di sensibilizzare il più possibile la popolazione, per tentare di ridurre i casi di sinistri.

La morte causata da distrazioni alla guida, è un fenomeno che coinvolge maggiormente i giovani.