Non pulirai il bagno in altro modo dopo aver scoperto questo metodo infallibile

Un metodo unico e infallibile per pulire il bagno e igienizzarlo a fondo: il tutto con pochissimi soldi e in poco tempo.

Bagno e superfici non vengono puliti mai abbastanza, con prodotti di ogni tipo che sono studiati appositamente per raggiungere l’obiettivo. Si crede di dover acquistare più prodotti con agenti chimici al fine di poter avere sanitari e superfici igienizzate: in realtà bastano pochi e semplici ingredienti per pulire tutto, con un unico prodotto. Questo metodo è stato suggerito dagli esperti del pulito, ottimo anche per risparmiare sul budget di fine mese.

Pulizia del bagno: bastano pochi ingredienti

Tra gli ambienti della casa, il bagno è di sicuro quello che richiede maggior attenzione in merito a pulizia e igiene. L’umidità la fa da padrona sviluppando muffa negli angoli di muro e superfici, mentre i germi prolificano senza sosta e in maniera completamente invisibile.

Comprare tantissimi prodotti non è la soluzione adatta, mentre adottare un metodo efficace consente di risparmiare e pulire superfici oltre che sanitari. Gli ingredienti che servono sono i seguenti:

1 tazza di detersivo in polvere

1/2 tazza di acqua ossigenata

1/2 tazza di aceto di vino bianco

1 misurino di detersivo liquido per pavimenti

Sono tutti ingredienti con proprietà di pulizia che mescolate insieme si incontrano, per igienizzare ed eliminare ogni tipo di batterio presente nel bagno.

Miscela per superfici e bagno: il metodo antico ed economico

Una volta che tutti gli ingredienti sono a disposizione, si prende una ciotolina e si mettono insieme partendo dal detersivo in polvere per poi aggiungere man mano tutti gli elementi. Mescolare accuratamente con un cucchiaio in legno sino a quando non si saranno amalgamati perfettamente.

Prendere una bottiglia con tappo dosatore – come quelle dei prodotti per lavare i piatti – e iniziare versando la formulazione ottenuta sulle superfici. Passare una spazzola con setole morbide e poi risciacquare abbondantemente.

La sostanza igienizzante e pulente può essere ora usata anche sui sanitari – dal wc sino al lavandino passando per la doccia – per poi passare una spugnetta classica. Il movimento circolare aiuterà ad eliminare ogni traccia di sporco e si porterà via tutti i batteri.

Questo è un metodo sicuramente di interesse ed economico, infatti si potrà utilizzare anche tutti i giorni per pulire il bagno in toto. Con un unico prodotto fatto in casa si avrà un bagno completamente pulito e disinfettato.

Non solo, la formulazione elimina i cattivi odori portati dall’umidità e conferisce agli ambienti un buonissimo profumo di pulito. Un consiglio da parte degli esperti: ricordarsi di asciugare bene superfici e sanitari dopo aver pulito, al fine di ridurre l’umidità e la formazione della muffa.

Questo detergente home made potrà essere conservato in luogo fresco e asciutto, usandolo ogni giorno per la pulizia profonda del bagno. Insomma, con pochi ingredienti di uso comune si potrà raggiungere l’obiettivo del pulito in tutta la casa.