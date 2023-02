INPS, per queste donne scatta subito la pensione, ma devi aver superato questa età

By

Ecco la possibilità per queste donne di poter ricevere la pensione, ma solo rispettando questo requisito anagrafico. Informazioni precise a tal proposito si troveranno di seguito.

Opzione donna e Quota 103: per determinate donne ,può scattare subito la pensione anticipata, ma si deve superare questa età e farne richiesta entro la data prestabilita, per avere accesso a tale beneficio. I dettagli.

La richiesta del pensionamento anticipato

Quando si parla di pensione, si parla anche della possibilità di poterla ricevere in modo anticipato: in tal senso ovviamente bisogna capire a chi si riferisce tale possibilità e quali requisiti bisogna rispettare. In tal senso ci riferiamo a una specifica categoria, che chissà, potrebbe essere proprio la vostra.

Ecco che è in arrivo un’ottima notizia per molte di voi.

Finalmente sono iniziate le domande attinenti la pensione in anticipo, per quanto concerne il personale appartenente all’ambito scolastico.

Ecco che dunque sono iniziate le domande per fare la richiesta della pensione anticipata, per quanto riguarda il personale scolastico femminile. Le domande si devono inviare entro il mese di febbraio.

In tal senso il Ministero dell’Istruzione ha deciso di aprire la piattaforma riguardante le Istanze Online. Pertanto coloro che rientrano nella categoria del personale scolastico, hanno l’opportunità di poter aderire a Opzione donna e pure a Quota 103. Perciò chi farà questo tipo di richiesta, potrà eseguire la domanda correlata al pensionamento anticipato.

Ma per questa tipologia di domanda, si ha tempo per l’invio fino alla data corrispondente al 28 febbraio.

In riferimento alla riapertura di questo genere di domande, il tutto è stato annunciato tramite un’apposita circolare da parte del Ministero dell’Istruzione. Esattamente si tratta della circolare numero 4814 del 30 gennaio 2023.

Insomma proprio voi donne che appartenete alla categoria appena detta, potrete inoltrare la domanda per ricevere la vostra pensione in modo anticipato, ma avendo degli specifici requisiti che si dovranno rispettare.

Chi può fare la domanda per la pensione anticipata e la data di scadenza

Il personale scolastico ha dunque la possibilità di poter usufruire dell’uscita in anticipo dal settore lavorativo. Ma un aspetto rilevante da sottolineare è che tale beneficio potranno averlo soltanto coloro che decideranno di aderire alla Quota 103 e all’Opzione donna. In aggiunta c’è anche l’Ape sociale.

Questo genere di richiesta può essere presentata da specifiche categorie lavorative, ovvero i lavoratori di tipo amministrativo, i docenti e i professori.

Ma in questo settore scolastico tale domanda può inviarla unicamente, come detto, chi ha già raggiunto i requisiti necessari per poterla inoltrare.

Comunque, l’avvio del pensionamento per questo personale scolastico potrà disporre dell’effettiva decorrenza soltanto dal primo settembre prossimo.

Ma precisamente quali sono le prerogative per poter ottenere la pensione in anticipo con la Quota 103?

I lavoratori che potranno servirsi della Quota 103 per andare anticipatamente in pensione dovranno prima di tutto aver maturato, al 31 dicembre del 2023, il requisito anagrafico fondamentale di 62 anni di età.

Inoltre devono aver maturato 41 anni di contributi.

Quindi solo chi potrà disporre di tali requisiti, avrà modo di effettuare questo genere di richiesta.

La forma di trattamento pensionistico verrà liquidata attraverso un importo che non dovrà superare 5 volte, per quanto concerne il trattamento minimo aggiornato all’anno in corso.

Altri dettagli a tal proposito

Parlando poi del pagamento dell’importo totale, andrà a decorrere a partire dal compimento dell’età decisa per la pensione di vecchiaia, ovvero i 67 anni.

Gli appartenenti al personale scolastico che intendono fare richiesta della pensione anticipata attraverso Opzione donna, dovranno attenersi alle novità inerenti la legge di Bilancio del 2023.

Dunque si dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere titolari della legge 104, con una percentuale di disabilità corrispondente ad almeno il 74%. Alternativamente si può essere caregiver di titolare della legge 104.

Come opzione si può essere anche disoccupate. Inoltre, bisogna aver maturato alla data del 31 dicembre del 2022 il requisito a livello anagrafico. Quest’ultimo è stato fissato a un minimo di 60 anni di età. Quest’età può diminuire a 59 quando si ha un figlio e a 58, quando si ha un minimo di due figli.

Infine si deve aver maturato un minimo di 35 anni di contributi versati.

Le domande per la richiesta della pensione anticipata hanno una data specifica, per quanto riguarda la scadenza: il 28 febbraio.

Si devono presentare sulla piattaforma Istanze Online e, in caso di accettazione, si potrà andare in pensione dal 1 settembre del 2023.

Ricapitolando: dettagli da ricordare

Dunque sulla base di quanto detto sinoira, c’è l’opportunità di poter aderire alla Quota 103 e all’Opzione Donna e di avere dunque la possibilità di ricevere la pensione anticipata.

In tal senso possono fare richiesta di questo solo gli insegnanti, professori e lavoratori amministrativi che hanno i requisiti che abbiamo elencato poc’anzi.

Ricordiamo inoltre che al fine di aderire alle due opzioni citate, la scadenza per il personale scolastico è il 28 Febbraio.

Tale data sembra coincidere con quella prevista per i dirigenti scolasticii e il loro pensionamento.

Le domande che dovranne essere fatto entro la fine di febbraio dovranno essere presentate online, nello specifico sulla piattaforma Istanze Online.

Grazie a queste domande alcuni potranno, in caso di esito positivo, ricevere la propria pensione già dal primo settembre dell’anno corrente, periodo che coincide con l’inizio di un altro anno scolastico.

Ecco che in tal caso bisogna rispettare la scadenza e non farsi sfuggire questa ottima opportunità: quindi donne se vi siete riconosciute in tutto quello che è stato detto, ora è il vostro momento. Il momento di agire.