“Non manca molto…”, il messaggio di Romina Power per Al Bano riempie di gioia”

Il messaggio di Romina Power per Al Bano fa scoppiare di gioia il cuore dei tantissimi fan della coppia. Che cosa è accaduto? La foto pubblicata dalla cantante toglie ogni dubbio.

Si ritorna a parlare di Al Bano e Romina. A far chiacchierare l’Italia e il mondo, in particolare un messaggio rivolto dalla cantante americana all’ex marito. Scopriamo cosa ha suscitato così tanto scalpore.

Novità nella famiglia Carrisi-Power

Al Bano e Romina per quasi un trentennio hanno rappresentato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Belli, ricchi, famosi e di talento. Eppure tutto questo non è bastato a tenere in piedi una famiglia che è crollata sotto il peso di un dramma devastante.

Correva l’anno 1994 quando il mondo fu messo al corrente di una notizia inaspettata: la primogenita della famosa coppia di artisti, Ylenia Carrisi, scompare da New Orleans facendo perdere le tracce di sé. Cosa le sia successo è ancora oggi un mistero.

Negli anni tanti avvistamenti e piste seguite ma nessun indizio utile ha riportato a casa Ylenia. La sua scomparsa ha sgretolato una famiglia e un amore che durava da anni.

Romina continua ancora a credere e a sperare nel ritorno di Ylenia. Al Bano è invece convinto che la sua primogenita sia scomparsa per sempre. A questo dramma segue un divorzio doloroso della coppia e un silenzio durato più di un decennio.

Poi finalmente la svolta: Al Bano e Romina si ricongiungono ma solo artisticamente. Eppure in tanti hanno pensato negli ultimi anni, che la scintilla potesse ritornare ad accendere i loro cuori.

Ed ecco che delle novità inattese arrivano ad emozionare i fan della (ex coppia). Il messaggio di Romina Power per Al Bano emoziona tutti. Spunta anche una foto che commuovere.

Il messaggio di Romina Power per Al Bano

Al Bano e Romina tornano a far sognare i fan. È la cantante americana che con un post su Instagram fa scoppiare, in particolare, il cuore di gioia dei tantissimi seguaci della coppia.

Come abbiamo detto poco più sopra, dopo più di un decennio di silenzio e lontananza, la cantante americana e l’artista di Cellino San Marco si sono ricongiunti almeno professionalmente.

Da ormai qualche anno, i due ex coniugi si esibiscono in Italia e nel mondo portando in giro le canzoni che li hanno resi famosi e amati in ogni continente, non solo quello Europeo.

Tra qualche giorno, accadrà qualcosa di importante per il cantante di Cellino San Marco e Romina Power ha voluto dare il suo contributo con un post social che ha emozionato tutti.

Il messaggio di Romina Power per Al Bano è una gioia a leggersi e a vedersi per tanti. Cosa ha combinato la famosa cantante americana? Qualche giorno fa l’artista americana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero che tanti ricordi ha suscitato nel cuore e nella mente dei loro tantissimi seguaci.

Nell’immagine in questione, si vede la Power in compagnia del cantante di Cellino San Marco, durante una esibizione: entrambi giovanissimi e nel pieno della loro carriera, erano al tempo ancora uniti in matrimonio.

A colpire però non è soltanto l’immagine iconica ma soprattutto la didascalia. Romina scrive che non manca molto per l’inizio del concerto di Verona durante il quale Al Bano festeggerà non solo la sua carriera ma anche il suo genetliaco.

View this post on Instagram A post shared by Romina Power (@rominaspower)

Infatti il 20 maggio il cantante di Cellino San Marco compirà 80 anni e li celebrerà nella sua meravigliosa tenuta con la famiglia e gli amici di sempre. Ma qualche giorno prima e cioè il 18 maggio, andrà in onda uno spettacolo all’Arena di Verona dedicato proprio a lui.

Il titolo è Al Bano – 4 volte 20. Durante questa serata eccezionale si esibiranno insieme all’artista di Cellino San Marco tanti colleghi e artisti come Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Ovviamente, non potrà mancare anche una delle donne più importanti della sua vita ovvero Romina Power. Sul palco vedremo anche l’attuale compagna di Al Bano ovvero Loredana Lecciso e anche i sei figli dell’artista pugliese.

Il messaggio di Romina Power per Al Bano ha davvero emozionato tutti. I fan della coppia sperano che un giorno i due artisti possano ritornare ad essere una coppia non solo professionalmente ma anche sentimentalmente.

Non sembra però intenzionato a compiere questo passo il cantante che è felice invece più che mai con Loredana Lecciso. La showgirl pugliese da qualche tempo si è ritirata dalle scene e conduce una vita molto tranquilla occupandosi di gestire casa, famiglia e l’agenda di Yasmine, la sua bambina che ormai è diventata una donna matura, pronta ad affrontare anche lei il mondo dello spettacolo.