Ylenia Carrisi, dal trasferimento a New York alla misteriosa scomparsa: tutte le tappe della vicenda

Ylenia Carrisi, figlia dei celebri cantanti italiani Al Bano e Romina Power, era una giovane artista promettente. La sua storia è segnata da una scomparsa avvenuta nel 1994, che ha lasciato un enigma senza risposta.

Ripercorriamo la sua vita, la sua carriera artistica e le circostanze che circondano la sua misteriosa scomparsa.

La vita di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è nata il 29 novembre 1970 a Los Angeles, negli Stati Uniti. Cresciuta in una famiglia di artisti, Ylenia ha avuto l’opportunità di esplorare il mondo dello spettacolo sin da giovane. Suo padre, Al Bano, e sua madre, Romina Power, erano – e sono – due delle più grandi star della musica italiana ed internazionale degli anni ’70 e ’80. Ylenia ha trascorso gran parte della sua infanzia in Italia, ma ha frequentato anche scuole internazionali negli Stati Uniti. In un primo momento, la più grande delle sorelle Carrisi aveva scelto di seguire le orme dei suoi genitori nel mondo della musica. Così, all’età di 16 anni, debuttava come cantante insieme a suo padre, interpretando il brano “Abbi Fede”.

Successivamente, ha continuato a sviluppare la sua carriera musicale, esibendosi in spettacoli dal vivo e partecipando a programmi televisivi. Ylenia era apprezzata per la sua voce potente e il suo stile unico. Molti la consideravano una delle nuove promesse della musica italiana. Ad un certo punto, però, qualcosa è cambiato. Nello specifico, quando ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per fare un’esperienza tra i senza tetto. Proprio su quell’argomento, infatti, avrebbe voluto scrivere un libro. Ma non ha fatto in tempo.

L’incontro con Alexander Masakela

Era la fine del 1993 ed Ylenia, anziché portare avanti il suo sogno, decideva di lasciarsi trasportare dall’amore per uomo più vecchio di lei di trent’anni, Alexander Masakela. Un uomo di New York, che di mestiere faceva il filosofo ed il saxofonista. I due decidevano così di vivere nella camera dell’hotel Dale Hotel a New Orleans. Da quel momento Ylenia non sarà più la stessa. Aveva perso non solo qualsiasi interesse.

Ma anche il motivo per il quale si era trasferita negli stati uniti. Soggiogata da un uomo più vecchio di lei e che, probabilmente, aveva preso su di lei il totale controllo.

La misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi

Era il 6 gennaio 1994 quando Ylenia viene inghiottita dalla terra degli scomparsi. All’epoca aveva 23 anni. Alcuni testimoni hanno raccontato di averla vista lasciare il Dale Hotel a bordo di un taxi. Quel che è certo è che dalla notte di San Silvestro Ylenia non ha dato più notizie di sé. Così Al bano e Romina, dopo aver sporto denuncia di scomparsa, volarono negli Stati Uniti. Gli investigatori prima ipotizzarono che Ylenia fosse stata rapita. Poi che si fosse unita ad una setta ed allontanata volontariamente per vivere lontano dai genitori. Aveva lasciato però tutte le sue cose in hotel. E questo, sin da subito, non fece ben sperare. Dal canto suo, Alexander Masakela ha sempre dichiarato di non sapere che fine avesse fatto la donna che aveva convissuto con lui. Sia pur per un breve periodo. I genitori di Ylenia, insieme alle autorità italiane e statunitensi, hanno condotto ricerche approfondite per trovare qualsiasi traccia della giovane cantante, ma tutti gli sforzi sono stati vani.

L’impatto sulla famiglia Power-Carrisi

La scomparsa di Ylenia Carrisi ha avuto un impatto devastante sulla sua famiglia. Al bano Carrisi e Romina Power hanno vissuto un’agonia costante, sperando sempre che la figlia venisse ritrovata sana e salva.

L’incertezza e l’assenza di risposte hanno causato un dolore profondo e hanno influenzato la loro carriera artistica. Hanno continuato ad onorare la memoria di Ylenia attraverso le loro canzoni e hanno cercato di mantenere viva la speranza di rivederla un giorno.

La diversa posizione di Albano e Romina

Al bano con il tempo si è convinto della veridicità del racconto di un testimone che raccontò di aver visto una giovane ragazza bionda buttarsi nel Missisipi. Romina, invece, non ha mai smesso di cercarla. Anche se Albano nel 2014 ha ottenuto, come vuole la legge, la dichiarazione di morte presunta.

Il ricordo di Ylenia Carrisi

Nonostante la sua scomparsa prematura, Ylenia ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dell’arte e della musica. La sua voce potente ed il suo talento vengono tutt’oggi ricordati e apprezzati dai fan. Del resto, la sua storia ha suscitato interesse e curiosità nel corso degli anni, con numerosi documentari e programmi televisivi che hanno cercato di ricostruire gli eventi legati alla sua scomparsa.