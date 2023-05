Una montagna di guai e problemi in vista per questi 2 sfortunati segni zodiacali

Due fra gli sfortunati segni zodiacali avranno un periodo di tempo con tantissimi problemi e guai: bisogna fare attenzione.

I pianeti e le stelle non sono sempre a favore. Spesso e volentieri, ci si ritrova a dover affrontare un periodo sfortunatissimo che mette in seria difficoltà una serie di eventi. Non solo, basandosi sui segni zodiacali questi potrebbero avere dei momenti ricchi di guai o altri fortunati da prendere al volo. Per due segni nei prossimi giorni nulla sarà positivo, anzi è il momento di stare fermi per far passare questo uragano carico di guai e sfortuna.

Segni fortunati, chi può affrontare la vita con il sorriso?

Prima di scoprire chi sono i due segni sfortunati ecco il rovescio della medaglia. Questi due segni dello zodiaco sono fortunati in questo momento e devono prendere al volo le opportunità che si presentano.

L’Ariete ha in mano la ruota della fortuna e la sa sfruttare a suo favore. Dopo un lungo periodo di sconfitte e dissapori, oggi può avere la sua rivincita personale.

Il secondo fra gli sfortunati segni zodiacali è il Sagittario. Finalmente, dopo un periodo di incertezza e di crisi, spalanca le porte e lascia entrare la fortuna. Non è stato un momento facile per questo segno e ora deve prendersi la sua rivincita personale.

Sfortunati segni zodiacali e pieni di guai: questi due sono i peggiori

Se da una parte ci sono due segni che possono godere di un buon momento positivo e felice, dall’altra due segni non avranno lo stesso trattamento. I pianeti hanno deciso di voltare le spalle a questi due, di norma molto combattivi e positivi.

I nati sotto il segno del lunatico Cancro devono aspettarsi un periodo annoso, insidioso e sfortunato. Il Sole è nel segno ma questa volta senza un sorriso o una parola di conforto. Il segno del Cancro in questi ultimi mesi ha fatto moltissimi errori di valutazione, in amore e anche nella professione. I passi falsi ora si pagano e non si potrà tornare indietro bensì aspettare tempi migliori. Tra nervoso e stanchezza sarà un periodo pesante da gestire e anche sfortunato sotto ogni punto di vista. Il consiglio? Aspettare che le stelle siano a favore prima di prendere ogni tipo di decisione.

Il secondo fra gli sfortunati segni zodiacali del periodo è l’Acquario. Di norma positivo e ribelle, tutte le nuove opportunità a disposizione non sono state sfruttate nel migliore dei modi. Sembra proprio che nei prossimi mesi si dovrà fare attenzione a tutto, anche al minimo passo in avanti. Il consiglio è di non cambiare lavoro, non fare investimenti e di comportarsi bene con il partner. È inoltre importante non mettersi in situazioni particolarmente difficili, così da uscirne il prima possibile.

I pianeti cambiano e questo periodo passerà in fretta, bisogna solo non forzare la mano.