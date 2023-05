Il governatore della Florida Ron DeSantis avrebbe comunicato ai principali finanziatori che solo lui, insieme a Donald Trump e Joe Biden, sarebbero candidati “credibili” per le elezioni presidenziali del 2024. Inoltre, DeSantis avrebbe affermato di essere l’unico candidato repubblicano in grado di sconfiggere il presidente democratico attualmente in carica.

Questo sarebbe emerso, come risporta Cnn, durante una chiamata di raccolta fondi organizzata da un comitato, DeSantis avrebbe dichiarato che attualmente ci sono solo tre persone ritenute credibili nella corsa alla presidenza, un giornalista sarebbe stato presente durante la telefonata. Il governatore della Florida avrebbe quindi dichiarato che soltanto tre candidati sono ritenuti credibili, aggiungendo che la vera sfida sia tra due soltanto. Le affermazioni hanno, ovviamente, attirato l’attenzione mediatica e quella politica suscitando reazioni contrastanti.

Le affermazioni di DeSantis sulle elezioni presidenziali

DeSantis presenterà ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali nei prossimi giorni, ma ha già attirato l’attenzione su di sé da tempo, diventando un personaggio politico di spicco negli Usa.

Il repubblicano avrebbe affermato, parlando delle elezioni presidenziali, durante una telefonata, che: “Biden, Trump e io. E penso che di questi tre, solo due abbiano la possibilità di essere eletti presidente – Biden e io. Questa conclusione è basata sui dati relativi agli stati decisivi. Per quanto riguarda l’ex presidente, la sua sfida è probabilmente insormontabile perché le persone non cambieranno la loro opinione su di lui”.

Da tempo si vociferava che DeSantis si sarebbe candidato alle elezioni presidenziali del 2024, e sembra che la data ufficiale sarà mercoledì quando, presumibilmente, presenterà i documenti presso la Commissione elettorale federale e rilascerà un video ufficiale.

Secondo quanto riportato da Bloomberg e dal Miami Herald, lo stesso giorno si terrà un incontro di donatori a Miami, seguito da una manifestazione nella città natale di DeSantis Dunedin tra il 30 maggio e il 1 giugno.

Nel frattempo Trump sta affrontando una serie di rischi legali senza precedenti, tra cui casi penali e civili derivanti dal suo trattamento delle donne, indagini sui suoi affari, la conservazione di documenti riservati e il suo tentativo di ribaltare le elezioni del 2020, culminato nell’attacco del 6 gennaio al Congresso.

Secondo fonti riportate dal Guardian e da altri organi di stampa, una decisione sulle accuse nelle indagini sulla presunta sovversione elettorale in Georgia è prevista per agosto.

Nonostante ciò, l’ex presidente Usa sta ottenendo risultati significativi nei sondaggi presentandosi come vittima di una caccia alle streghe politica.

Cosa dicono i sondaggi elettorali negli Stati Uniti

DeSantis è attualmente indietro di oltre 30 punti rispetto alla media dei sondaggi, ma è molto più avanti rispetto ad altri candidati, dichiarati o meno, come l’ex vicepresidente Mike Pence e l’ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley. Anche il senatore della Carolina del Sud Tim Scott si prepara ad annunciare la sua candidatura lunedì.

I sondaggi che mettono in competizione DeSantis e Biden mostrano risultati limitati per entrambi i candidati.

Le audaci parole di DeSantis, durante la chiamata all’evento di giovedì, riflettono anche la sua formidabile capacità di raccogliere fondi.

Gruppi come Super Pac Never Back Down, che ha organizzato la chiamata, e Empower Parents (precedentemente noto come Friends of Ron DeSantis) hanno accumulato grandi quantità di denaro.

Il cambio di nome di quest’ultimo gruppo indica il tono di DeSantis nei confronti degli elettori, presentandosi come il campione degli attacchi di guerra culturale ai valori progressisti, comprese le restrizioni sull’insegnamento delle questioni LGBTQ e un divieto di aborto di sei settimane, uno dei più rigorosi in qualsiasi stato.

Tuttavia, secondo il New York Times, una battaglia che DeSantis non ha menzionato durante la chiamata potrebbe gettare un’ombra sulla sua campagna.

Si tratta di quella della Disney, uno dei maggiori datori di lavoro in Florida, si è ritirata giovedì da un progetto di sviluppo di uffici da 1 miliardo di dollari a Orlando. Questo movimento potrebbe essere legato alla lotta di del governatore della Florida contro la Disney per la sua opposizione alla sua “legge pubblica sull’istruzione non-dire gay”, che gli ha fatto perdere il sostegno di alcuni finanziatori.

Molti progressisti, democratici e osservatori pensano che DeSantis possa essersi spostato troppo a destra, per avere successo alle elezioni generali.

Giovedì, secondo il New York Times, DeSantis ha affermato che molti repubblicani pensano che sia necessario vincere le prossime elezioni presidenziali. Questa potrebbe essere stata una critica velata alla sconfitta di Trump nel 2020 e ai cattivi risultati del Partito Repubblicano nelle elezioni a metà mandato.

Ha, inoltre, dichiarato che i media vogliono che Trump sia il candidato e ha citato un elettore dell’Iowa che ha affermato di apprezzare le politiche di Trump ma non i suoi valori, mentre con DeSantis apprezza sia le politiche che i valori.

In merito al suo lavoro legislativo, DeSantis ha affermato che quando promette di fare qualcosa, la fa effettivamente.

Il governatore ha anche elogiato le vendite del suo libro, “The Courage to be Free” affermando che supera volumi simili come per esempio quello di Barack Obama e Hillary Clinton. Secondo il New York Times, questa affermazione era “più o meno in linea con i totali reali”.

DeSantis ha poi affermato che gli elettori vogliono cambiare pagina dopo il mandato di Biden e cercano un candidato che possano sostenere. Tuttavia, ha riconosciuto che ci sono alcuni elettori che non vedono Trump come quel candidato.