“Non funziona l’aria condizionata”: il folle gesto dell’automobilista in autostrada

La prima regola fondamentale quando si è al volante è guidare con prudenza, sempre, anche se fa caldo e l’aria condizionata non funziona.

Lo sappiamo: la vita che abbiamo a disposizione è solamente una, ed è giusto renderle giustizia vivendola al meglio delle nostre possibilità. Purtroppo, ognuno di noi testa sulla propria pelle il significato di gioie e dolori, perché problemi e le sofferenze, si sa, non risparmiano proprio nessuno. Ma per fortuna, la vita non è fatta solo di questo. Bisogna ridere, divertirsi, e fare tutto ciò che ci rende felici, ma visto che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, è bene fare tutto ciò, sì, ma con prudenza.

Ridiamo e divertiamoci ogni volta che ci va, ma ricordiamo anche che il margine d’errore può essere davvero sottile in alcuni casi. E che il passaggio da situazione goliardica a evento tragico può accadere anche a causa di un piccolo e insignificante gesto. Ci sono momenti, ad esempio, in cui non è ammesso altro che attenzione e concentrazione, come quando si è alla guida ad esempio, perché anche solo una semplice distrazione può rivelarsi fatale.

E sul Web, a tal proposito, di recente ha iniziato a circolare un video durante il quale viene eseguita una manovra molto pericolosa. Il protagonista è un automobilista del Trentino alla guida di una macchina che, tra l’altro, riporta sul retro la “P” di “Principiante.”

“Quando hai l’aria condizionata che non funziona”

Quando si viaggia in macchina o in moto, purtroppo, il pericolo di fare un incidente esiste sempre. Per fortuna, però, non si tratta di una situazione che accade all’ordine del giorno.

Ciò può avvenire per svariati motivi: a causa di un malore del conducente o di un colpo di sonno, ad esempio, ma anche per una situazione metereologica non favorevole. Ciò che più di tutto non si può e non si deve accettare è la distrazione. Ed è proprio questa, ad oggi, una delle maggiori cause degli incidenti stradali che si verificano.

In un video che di recente ha iniziato a circolare sui social, ad esempio, si vede una macchina che riporta sul resto la “P” di “Principiante” intenta a viaggiare regolarmente. A un certo punto, però, si può scorgere chiaramente che la portiera destra dell’auto in corsa che si apre. Ma non è finita qui.

A essere diventata virale, infatti, oltre al folle gesto, è stata anche la dicitura riportata proprio nel video in questione aggiunta da colui che ha effettuato la ripresa e che, ovviamente, ha probabilmente tirato a indovinare: “Quando hai l’aria condizionata che non funziona”.

Rischiare la vita al volante

Il reale motivo per il quale sia stata aperta la portiera della macchina non è cosa nota. La cosa importante, ovviamente, è che tale gesto non abbia comportato alcun danno all’incolumità dei passeggeri del veicolo, e questo è anche ciò che tutti coloro i quali hanno visto il video si augurano.

Tuttavia, ciò non ridimensiona affatto la pericolosità di questo comportamento, né quella di tanti altri. Utilizzare il telefono e distogliere lo sguardo dalla strada, ad esempio, sono solo alcuni degli atteggiamenti che non dovrebbero mai rientrare nelle abitudini di nessun automobilista, perché la salvaguardia della vita è molto più importante di qualsiasi cosa.