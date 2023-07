Malore per Brigitte Bardot a causa del caldo

La famosa attrice Brigitte Bardot ha accusato un malore in casa per il troppo caldo, ad annunciarlo è stato su marito.

Ora sta bene ma sono state ore di paura quelle di questa mattina. Si è sentita male intorno alle 9 con difficoltà respiratorie. “Sebbene fosse più debole del solito non ha mai perso conoscenza” ha detto ai giornalisti Bernard d’Ormale, il consorte.

Malore per Brigitte Bardot

Brigitte Bardot si è sentita male nella sua casa di Saint Tropez, dove vive con il marito Bernard. Classe 1934, l’attrice e attivista francese no ha retto le temperature asfissianti che in questo periodo stanno attanagliando tutti i Paesi del mondo, senza eccezione.

I soccorritori sono giunti nell’abitazione dell’ex modella 88enne intorno alle 9 del mattino, quando il marito si è accorto che respirava a fatica. Tuttavia non ha mai perso conoscenza nonostante il mancamento, un temperamento forte che anche alla sua veneranda età non cede di un millimetro.

La notizia è stata riportata dai media francesi e il marito Bernard d’Ormale l’ha confermata, rassicurando però sul fatto che ora si è ripresa e ha bisogno di tanto riposo. “Non deve fare sforzi inutili” ha detto ed è la stessa raccomandazione che i medici le hanno dato.

Brigitte dovrà riposare in casa, dove le è stato portato un respiratore con l’ossigeno dopo alcune ore in osservazione in ospedale.

Come tutte le persone in età avanzata, anche l’attrice sta soffrendo molto le alte temperature. Pochi mesi fa erano circolate voci su un suo ricovero in terapia intensiva ma fu proprio lei a dire che invece stava benissimo, ma la stampa aveva ricamato troppo su un malessere accusato a gennaio.

Si parlava di grave insufficienza respiratoria dovuta alla mancanza di ossigenazione del sangue, ma anche disturbi cognitivi che la renderebbero gravemente handicappata. Niente paura, i fan possono stare tranquilli, la vip divenuta famosa negli anni Cinquanta per la sua bellezza, sta bene.

Il dolore per la morte di Jane Birkin

Brigitte Bardot si è ritirata dalla carriera di attrice ormai da tanti anni, così come dalla vita pubblica, intervenendo sostanzialmente solo sui social, dove è molto attiva.

Negli ultimi anni è diventata famosa per l’attivismo, che l’ha portata ad essere presa di mira per insulti alla Federazione cacciatori, fra le altre cose. Apertamente contro il governo Macron, l’attrice si batte per i diritti animali ed è circondata da tanti di loro nella casa dove vive a La Garrigue con il marito, lasciando invece la famosa proprietà a La Madrague in riva al mare dove per anni ha abitato.

L’ultimo intervento è stato domenica scorsa, quando ha espresso il cordoglio per la morte di Jane Birkin. Più che una rivale è stata una sua grande amica e l’attrice francese ha detto parlando di lei, che non aveva il diritto di morire.

“Era cosi spontanea, carina e fresca”. Trovata senza vita nella sua abitazione parigina il 16 luglio scorso, Jane Birkin e la Bardot si erano incontrate per a prima volta 50 anni fa.

Recentemente Jane, che oltre ad attrice è stata anche cantante e lo era fino alla morte, aveva dovuto cancellare degli eventi per problemi di salute.

Icona di stile, il mondo della moda adorava la sua eleganza e addirittura Hermes le dedicò la celebre borsa Birkin nel 1984, oggi grande simbolo di lusso. Lei e la Bardot si incontrarono grazie al secondo marito, il cantautore Serge Gainsbourg, che era un amico in comune.

Forse lo sconforto per la morte dell’amica di vecchia data, di alcuni anni più giovane, ha contribuito al malore di oggi creando uno stato d’animo pessimo per Brigitte, ma la sua indole è forte e supererà anche questo piccolo contrattempo grazie all’amore e alla costante presenza del suo fedele marito, della famiglia e dei tanti fan che sui social la stanno sostenendo.