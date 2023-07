Whatsapp di nuovo in down, segnalazioni da tutta Italia

Ancora un momento di down per Whatsapp, con segnalazioni che a partire dalle 22 sono arrivate da tutta Italia.

Il disservizio si è verificato in realtà a fasce orarie differenti e alcuni hanno potuto utilizzare la famosa app di messaggistica dall’icona verde, fino alle 22.30, per verificare poi uno stop di pochi minuti. Ma cosa è successo?

Whatsapp in down

Whatsapp di nuovo in down, era da un po’ che non succedeva ad ogni modo il disservizio è durato decisamente meno dell’ultima volta, in cui gli utenti non poterono mandare messaggi per alcune ore. Altre volte abbiamo assistito a stop temporanei che hanno coinvolto tutti i social del gruppo Meta, stavolta però è toccato solo all’app di messaggistica utilizzata da 33 milioni di italiani

In poco tempo si sono intervallate le segnalazioni da tutte le zone ma ora, circa le 23, la situazione sembra essere tornata alla normalità e tutti i messaggi rimasti con il piccolo orologio in attesa di invio, sono arrivati al destinatario.

Non sono ancora note le cause del disservizio, segnalato anche su Twitter dal profilo WABeta Info, che parla solo di gravi interruzioni, senza fornire una reale motivazione. Il sito dedicato alle novità dell’app ha comunicato la cosa sottolineando che terrà gli utenti informati di ogni aggiornamento in merito.

The WhatsApp Business API is back. This further confirms that the connectivity issue is really fixed for everyone. #whatsappdown https://t.co/dAZ7vb8wyK — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 19, 2023

Come sempre accade in questi casi, è cominciato il tamtam sui social, dove gli utenti con l’hashtag WhatsAppdown, stanno chiedendo informazioni ma sembra che nessuno al momento le abbia. L’app non ha funzionato in nessuna versione, né su smartphone né quella web per computer.

Si tratta di un evento a cui siamo abituati ma che quando accade prende tutti alla sprovvista e ci lascia con una certa rabbia perché qualcuno viene interrotto mentre sta lavorando, altri nel bel mezzo di una conversazione importante e così via.

A quanto appreso, le problematiche hanno interessato non solo l’Italia ma tutto il mondo, con un moltiplicarsi delle segnalazioni sul portale Downdetector.

Gli aggiornamenti

Stando a quanto riportato da WABeta Info sembrerebbe che Whatsapp è stato in down perché non riusciva a connettersi al server, questo ha portato problemi in tanti Paesi del mondo ma non abbiamo una stima effettiva di quanti utenti siano rimasti offline.

Nessuna nota ufficiale è stata rilasciata da Meta. Ribadiamo che le altre app funzionavano alla perfezione quindi sono state usate come alternative per comunicare, a differenza di altre volte in cui il down è stato completo.

Parliamo al passato perché il problema sembra essere stato risolto ma lo facciamo con cautela, perché ancora alcuni stanno riscontrando problemi, proprio come è apparso in momenti diversi.

Alcuni hanno scoperto il down per caso mentre usavano l’app, altri per averlo letto o sentito dire. Quando si provava ad aprire l’app, appariva il messaggio “Controllo messaggi in corso” a indicare che il servizio non riusciva a sincronizzare i messaggi.

Si aspettano notizie dall’azienda nelle prossime ore.

L’ultimo down di Whatsapp

L’ultima situazione simile c’era stata il 25 ottobre dell’anno scorso. Il malfunzionamento durò dalle 9 alle 11 di mattina, in Italia e all’estero, in tutte le sue versioni.

In quel caso il portavoce di Meta comunicò agli utenti la risoluzione del problema e intanto le persone si improvvisavano tecnici, consigliando di rimuovere ed installare nuovamente l’applicazione dal telefono, oppure riavviarlo.

Non è questo di certo il problema per cui ancora una volta non appare la spunta sotto i contenuti inviati. Un altro importante down c’era stato nel 2021.

Il 4 ottobre il malfunzionamento coinvolse tutte le applicazioni di Meta, che contano 2 miliardi di iscritti al mondo. A partire dal 2020 il servizio fornito da Whatsapp è stato usato per inviare circa 100 miliardi di messaggi al giorno, è diffusissima in tutto il mondo anzi possiamo dire che l’app numero 1 per i messaggi, anche se come sappiamo bene, consente altre funzioni come le chiamate.

A questo punto, ristabilita la normalità, non ci resta che aspettare spiegazioni sull’episodio e sul perché si presenta spesso.