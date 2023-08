Non eliminare i filamenti delle banane, stai commettendo un errore: a cosa servono

Se lo fai anche tu, come tutti, dovresti smettere: non eliminare i filamenti delle banane! Oggi scopriamo a che cosa servono. Non lo avresti mai detto.

Anche tu come tanti, prima di mangiare la banana privi questo frutto delizioso da quei fastidiosi filamenti? Se la risposta a questa domanda è sì, ecco perché fino ad ora hai sempre sbagliato. Continua a leggere per scoprire perché non dovresti più compiere questo errore.

Banane, il frutto della salute

Dolce, gustosa e piace davvero a tutti: impossibile rinunciare alla banana, tra i frutti più apprezzati al mondo. Ricca di fibre ma anche di carboidrati, rappresenta una eccellente fonte di energia.

È un frutto particolarmente consigliato a chi pratica sport perché ricco di sali minerali ma è perfetto anche per chi soffre di stitichezza poiché regola il transito intestinale in modo naturale.

I nutrizionisti consigliano di includere nella nostra alimentazione tutti i frutti, alcuni da consumare solo con più moderazione rispetto ad altri, per esempio le banane che, se è vero che sono più caloriche delle fragole o delle albicocche, è altrettanto vero che sono fonte naturale di potassio, magnesio, acido folico e fibre.

Il potassio è un minerale che assolve diverse funzioni importanti per il nostro organismo. Esso regola la trasmissione degli impulsi nervosi ma anche l’equilibrio idrico e la contrazione muscolare.

Durante l’estate, con il caldo e la sudorazione si verifica spesso disidratazione con conseguente perdita degli elettroliti. Ti è mai capitato di sentirti spossato o di avere crampi alle gambe? Se sì è perché hai probabilmente una carenza di potassio. Ecco perché una dieta con delle integrazioni di questo minerale può risolvere i tuoi problemi.

Anche il magnesio è un minerale importantissimo poiché è il responsabile del corretto funzionamento di nervi, intestino e muscoli. Passiamo all’acido folico che si occupa della produzione di globuli rossi, della formazione degli anticorpi e anche dello sviluppo del sistema nervoso. La banana è ricca di questi sali minerali ma anche di fibre solubili che stimolano la proliferazione di batteri buoni per colon e intestino.

Come puoi leggere, questo frutto è davvero prezioso per il nostro organismo e non dovrebbe mai mancare nella tua dieta. Hai mai notato che la banana presenta dei filamenti? Sicuramente anche tu come tanti, li toglierai prima di consumarla. Sai che non dovresti mai farlo? Oggi scopriamo il perché.

Non eliminare i filamenti delle banane: tutti commettono questo errore

Lo facciamo tutti e sicuramente anche tu: eliminare i filamenti delle banane dopo averle sbucciate. Sai che è un errore? Oggi ti sveliamo il perché dovresti smettere di farlo: non immagini quanti nutrienti contengono!

Quasi nessuno lo sa, ma quei fili bianchi che tanto fastidio ci danno, sono ricchi di calcio, antiossidanti e vitamina B6. Oltre a vitamine e minerali, i filamenti di banana sono anche ricchi di pectina, una fibra solubile che favorisce il transito intestinale.

La pectina non viene assorbita dall’intestino ma, dopo aver assorbito acqua, si converte in un gel in grado di favorire le cosiddetta scorie digestive che verranno espulse poi attraverso le feci.

Se soffri di stitichezza, non eliminare assolutamente i filamenti bianchi delle banane che rappresentano un valido aiuto anche per trattare altri problemi digestivi, nel caso di alterazione del microbiota intestinale e diarrea.

Ma da dove derivano questi filamenti? Ecco la risposta: dal floema, una sorta di sistema circolatorio delle piante attraverso il quale si trasportano nutrienti essenziali alla pianta come gli zuccheri.

Ora che hai scoperto che i filamenti non solo non fanno male ma sono anche essi ottima fonte di vitamine e sali minerali, sicuramente eviterai di scartarli la prossima volta che sbuccerai una banana.

Altra curiosità: sai che anche la buccia di questo buonissimo frutto è commestibile? Sì, hai letto bene. Essa, come i filamenti e la polpa, è ricca di sostanze benefiche:

carotenoidi;

vitamine;

fibre;

antiossidanti.

Se non l’hai mai provata, assaggiala! Lavala accuratamente e frullala o cuocila al forno: il tuo organismo farà il pieno di vitamine, sali minerali e altri nutrienti essenziali.