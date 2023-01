Nepal, si schianta un aereo con 72 persone a bordo: 40 morti

By

Un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines ha comunicato che un velivolo con a bordo 72 persone si è schiantato in Nepal durante le operazioni di atterraggio, nei pressi dell’aeroporto di Pokhara, nel distretto di Kaski. Al momento il bilancio è di 40 deceduti ma le notizie sono in costante aggiornamento.

Non si conoscono ancora quali siano state le cause dell’incidente aereo verificatosi a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu.

Un nuovo disastro aereo in Nepal

Una nuova tragedia aerea. Purtroppo non è la prima volta che accade in Nepal; lo scorso anno un velivolo con circa 22 persone a bordo era precipitato e prima ancora nel 2018 provocando la morte di 49 persone.

Questa volta, a schiantarsi, è stato un aereo della Yeti Airlines, un ATR-72, decollato da Katmandu. Poco dopo l’incidente, la portavoce della compagnia ha diramato una nota diffusa a tutti gli organi di stampa:

“Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro membri dell’equipaggio”.

Queste le parole della portavoce della compagnia aerea, Sudarshan Bartaula, la quale ha fatto sapere che al momento sono in corso le operazioni di soccorso per verificare se ci siano sopravvissuti. Tra le persone a bordo, molte di loro sono di nazionalità straniera: 5 indiani, 4 russi, 2 sudcoreani, un francese, argentino, una persona di origine australiana e un irlandese. Non sono stati registrati connazionali italiani.

La dinamica

Non si conoscono ancora quali siano state le cause che poche ore fa ha provocato lo schianto di un aereo in Nepal con a bordo 72 persone. Il velivolo è precipitato tra il vecchio aeroporto e l’aeroporto internazionale di Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu.

Secondo le prime testimonianze, l’aereo si è frantumato in mille pezzi. Al momento sono stati ritrovati 40 corpi senza vita; sono in corso le operazioni di salvataggio nella speranza ci sia qualche superstite.

“Ci aspettiamo di recuperare più corpi”.

Queste sono state le parole dichiarate da Krishna Bhandari agli organi di stampa. L’impatto è avvenuto vicino al fiume Seri, non molto distante da alcune abitazioni; i media locali hanno raccontato di vampate di fumo che si sono propagate subito dopo lo schianto.

Purtroppo nelle zone del Nepal non è il primo disastro aereo che si verifica: l’ultimo risale all’anno scorso e prima ancora nel 2018 dove 49 persone sono decedute.

Notizia in aggiornamento