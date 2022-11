L’incidente aereo è avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Bukoba, in Tanzania. Sul bilancio dell’incidente non ci sono ancora informazioni precise.

Secondo i media locali, sarebbero 15 le persone che finora sono state messe in salvo. L’aereo era diretto verso la città nord-occidentale di Bukoba dopo essere partito dalla Capitale Dar es Salaam.

Incidente aereo in Tanzania. Un aereo della compagnia Precision Air si è schiantato sul Lago Vittoria. A bordo viaggiavano 49 persone, delle quali 15 sarebbero già state tratte in salvo e trasferite nei vari ospedali della città. Al momento si temono diverse vittime.

L’aereo era diretto verso la città nord-occidentale di Bukoba dopo essere partito dalla Capitale Dar es Salaam.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T

— Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022