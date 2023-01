Armando di UeD, l’avete mai visto senza barba? Look stravolto | FOTO

Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne è tornato in trasmissione stravolgendo il suo look. Ecco la foto senza barba.

Una delle trasmissioni televisive di punta di Canale 5 è Uomini e Donne che ogni giorno regala ai telespettatori momenti divertenti ed emozionanti per via delle vicende amorose dei loro protagonisti.

Il compito del programma è quello di fare in modo che tutti i presenti in trasmissione riescano ad avere degli appuntamenti al fine da trovare la propria anima gemella e formare una coppia.

Armando Incarnato: ecco il nuovo look

Sebbene molte unioni si sono anche sugellate con un matrimoni, ci sono alcuni protagonisti che non riescono a trovare la propria anima gemella e sono all’interno della trasmissione da un paio d’anni.

Una di queste è Gemma Galgani che è all’interno del programma da oltre 10 anni e proprio per questa sua “sfortuna” di non trovare un uomo serio che possa farle lasciare la poltrona è stata criticata molto dall’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima, crede che la donna è all’interno della trasmissione non per trovare un uomo ma per avere visibilità, la stessa che secondo l’opinionista cercano anche altri protagonisti del programma.

Le sue attenzioni però, negli ultimi tempi sono rivolte verso Ida Platano e Pinuccia, in particolar modo, Ida nelle ultime registrazioni ha deciso di frequentarsi con Alessandro Vicinanza e ha lasciato il programma con lui.

Niente da fare, quindi, per Claudio e per Riccardo, suo storico ex, e neanche per Armando Incarnato che ha spesso discusso con Alessandro per via di aver difeso più volte Ida dagli attacchi del suo nuovo compagno.

Armando è uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne per via del suo carattere e del suo temperamento che non riesce a tenere a freno e dice tutto quello che pensa.

Imprenditore, classe 1977, Incarnato oltre a possedere una serie di saloni di parrucchieri ha avuto modo di partecipare come attore alla quarta stagione, della famosissima serie tv Gomorra.

Prima di partecipare al programma è stato legato ad una donna di nome Daniela da cui ha avuto una figlia, Michelle e dal 2018 ha deciso di prendere parte al programma per trovare un nuovo amore.

Il nuovo look del cavaliere

Al momento però, Armando non ha ancora trovato l’amore all’interno del programma ma è diventato molto attivo sui social dove mostra momenti della sua vita e look sempre diversi a distanza di poche settimane.

Infatti, il cavaliere ha cambiato molte volte il suo taglio di capelli e questa estate ha anche osato cambiare colore e si era giustificato dicendo di averlo fatto per non essere riconosciuto per strada.

Dopo questa esternazione, una sua vicina ha dichiarato, che in realtà, nessuno lo ferma per strada e che spesso è lui a dire che partecipa alla trasmissione per far si che qualcuno gli chieda un selfie.

Ma nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando ha deciso di stravolgere il suo look, diventando irriconoscibile anche per la conduttrice del programma, Maria De Filippi, che ha fatto fatica a riconoscerlo.

Incarnato, per la prima volta, ha deciso di presentarsi con la barba rasata a zero, dimostrando meno anni di quanti ne ha e facendosi vedere a tutta Italia, con un aspetto completamente nuovo.

Chissà se questo nuovo aspetto, più fresco e giovanile, possa aiutarlo a trovare una donna con il quale uscire dal programma e finalmente intraprendere una nuova relazione che da tempo l’uomo attende.