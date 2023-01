Pensioni INPS, tabella aumenti di febbraio 2023: le categorie fortunate

Ci sono moltissime novità in merito alle pensioni INPS con gli aumenti a partire da febbraio 2023, con la tabella ufficiale.

Nuova ondata di aumenti per le pensioni di febbraio 2023, con la consapevolezza che questo nuovo anno sia iniziato nel migliore dei modi. Per i pensionati le sorprese non sono terminate, infatti ci saranno nuovi importi e in molti potranno finalmente godere dell’adeguamento come da legge vigente. La tabella ufficiale è oramai stata confermata e il nuovo messe bussa già alle porte: questi sono gli importi e gli aumenti che i pensionati potranno beneficiare.

Pensioni di febbraio 2023: quando si percepisce l’assegno?

Gennaio era il mese dedicato alla scoperta, proprio perché il nuovo Governo aveva confermato gli aumenti delle pensioni con la rivalutazione del 7,3%. Non ci sono stati ritardi e non ci sono stati calcoli poco definiti, infatti i pensionati hanno potuto ricevere tutti il loro assegno maggiorato con arretrati e conguagli.

La stessa cosa sta per accadere adesso nel mese di febbraio 2023 con aumenti di pensioni che non sono stati applicati nel mese precedente, come da Legge di Bilancio approvata del nuovo Governo Meloni.

Gli esperti del sistema pensionistico italiano hanno confermato che le pensioni del nuovo mese di febbraio partiranno dal 1° febbraio. L’INPS in quella data pagherà le varie pensioni e ci sarà già l’accredito diretto sul conto corrente. I soggetti che desiderano ritirare i soldi direttamente alla Posta, dovranno seguire il solito iter istituito durante l’applicazione delle restrizioni da Covid.

Cosa significa? Il primo febbraio potranno recarsi alla posta tutti i pensionati con i cognomi che partono dalla lettera A sino alla C. Poi si va avanti con il 2 febbraio sino al 4 dove la consegna avverrà solo al mattino essendo un sabato.

Nella prima settimana di febbraio tutti i soggetti riceveranno l’accredito all’Ufficio Postale e anche direttamente sul conto corrente.

Aumenti pensioni di febbraio 2023: tabella ufficiale

Come accennato, si parla tantissimo del maxi assegno delle pensioni che arriverà proprio il prossimo mese di febbraio. Finalmente i pensionati potranno ricevere sul cedolino gli arretrati, il conguaglio e anche gli aumenti che spettano come da rivalutazione e a seconda della fascia di appartenenza.

Ricordiamo infatti che il Governo Meloni ha suddiviso i redditi in 7 fasce differenti, ognuna delle quali con un aumento calcolato sulla quota della pensione percepita. Ci sono ancora molti pensionati che non hanno ricevuto l’aumento nel mese di gennaio per questo motivo ora potrà vedere un assegno molto più grande del previsto.

Ma quali sono gli importi che devono essere applicati sugli assegni di febbraio 2023? Come accennato, si segue il ragionamento del consumo dell’ISTAT con una stima sull’inflazione del 7,3% – poi una rivalutazione del 100% per tutti gli assegni che non superano l’importo di 2.100 euro.

La buona notizia è che per tutte le pensioni minime per gli anziani over 75 ci sarà un ottimo aumento, sino a 600 euro. Il bonus 75 euro non è altro che l’aumento che è stato pensato per tutti i pensionati che hanno superato i 75 anni di età.