Neonato abbandonato in strada a Osilo

Un neonato è stato trovato questa mattina in strada a Osilo, nel nord Sardegna. Il piccolo, che era nudo e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato salvato da un passante, che lo ha notato nascosto sotto un’auto parcheggiata e ha immediatamente allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il piccolo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ora sotto osservazione. Le sue condizioni di salute sarebbero buone, stando a quanto riferisce l’Ansa, ma quando è stato soccorso aveva un principio di ipotermia. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Sassari.

La madre del piccolo si sarebbe presentata qualche ora dopo il ritrovamento. La donna è stata ricoverata all’ospedale San Paolo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire i motivi dell’abbandono. Sembra che la giovane abbia partorito in casa, a Osilo, dove vive con i nonni e i genitori, e poi – da sola – abbia reciso il cordone ombelicale. Sempre da sola, sarebbe scesa in strada e avrebbe lasciato il figlio, nudo, sotto un’auto parcheggiata in strada. Qualche ora dopo si è presentata in ospedale, dove è tuttora ricoverata.