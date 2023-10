L’attivista è stata portata via dalla polizia londinese.

L’arresto durante l’Energy Intelligence Forum all’hotel InterContinental Park Lane di Londra.

Greta Thunberg arrestata a Londra

L’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata questa mattina a Londra. Greta Thunberg è stata portata via dalla polizia durante una protesta per il clima contro i giganti del petrolio, organizzata in occasione dell’apertura di un evento che riunisce i rappresentanti dell’industria energetica, l’Energy Intelligence Forum. Centinaia di manifestanti avevano bloccato gli ingressi dell’hotel InterContinental Park Lane, sede dell’incontro.

Insieme a lei sono state arrestate altre cinque persone che avevano tentato di bloccare l’ingresso all’hotel.