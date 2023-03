La MotoGp è tornata a farci compagnia, specie in una domenica in cui né la Serie A, né la Ferrari ce ne hanno fatto. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, che l’anno scorso ha riportato il titolo mondiale che in Italia mancava dai tempi di Valentino Rossi, ha vinto il primo Gran Premio della stagione, che si è corso in Portogallo, portando a casa, il giorno primo, anche il primo spint race di sempre.

E nel circuito di Portimao, in cui The Doctor ha il record di vittorie, ben cinque, nella gara vera e propria, il torinese della Ducati, l’altro fiore all’occhiello della nostra Italia, ha vinto imponendosi fin dal secondo giro, mentre ha combinato un guaio non da poco Marc Marquez, che pure partiva davanti a tutti al via. Il pilota spagnolo, tornato finalmente in sella alla sua Honda, ha fatto fuori anche il padrone di casa, Miquel Oliveira, caduto insieme a lui alla terza curva del terzo giro. Il portoghese, che era stata appena sorpassato da Bagnaia, ha dovuto dire addio molto prima del tempo alla possibilità di trionfare davanti ai suoi tifosi. Fabio Quartararo, che l’anno scorso ha lottato fino all’ultimo con il pilota della rossa di Borgo Panigale, è arrivato ottavo, due posizioni più avanti della sprint race di ieri, che aveva anche criticato.

Perché, ieri, nel primo sprint race mai disputato e su cui il torinese aveva speso belle parole a differenza di quanto aveva fatto quello che, sempre lo scorso anno, gli aveva tenuto testa fino all’ultimo nella classifica, il francese (italo francese) Fabio Quartararo, che invece aveva criticato duramente la novità introdotta, ha vinto sempre lui, sbaragliando ancora una volta la concorrenza. Meno fortunato è stato il suo compagno di scuderia, Enea Bastianini, che ieri invece è caduto e si è fratturato la scapola, e non ha potuto né fare le libere, né essere in pista oggi.

Ecco, la gara. Che, però, è un’altra storia, soprattutto in un circolo in cui un altro pezzo lo aveva scritto Valentino Rossi, l’ultimo italiano, prima di Pecco ovvio, ad aver portato a casa un mondiale, infatti, aveva vinto per ben cinque volte in Portogallo, e nessuno ha mai fatto meglio di lui. Ecco, a Portimao, il 26enne supportato da moto fatta ancora di più su misura, è arrivato davanti a Maverick Vinales e Marco Bezzecchi, che tra l’altro è il pilota del team del Dottore.

A uscire con le ossa rotta, speriamo non in tutti i sensi, è stato il padrone di casa Miquel Oliveira, spazzato da chi, invece, partiva come primo e sulla moto pare esserci tornato per fare la voce grossa, Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, complice un errore, quando Bagnaia si era preso la testa della “carovana” proprio ai danni del portoghese, è caduto e ha trascinato con sé anche Oliveira, ricevendo poi anche i fischi da parte dei tifosi presenti in tribuna che sognavo che fosse proprio lui a trionfare.