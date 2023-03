5 Tovaglioli di carta e una corda, non crederai a quello che stai per realizzare

5 Tovaglioli di carta e una corda: forse vi sembrerà non possibile, ma grazie a tutto questo si potrà utilizzare qualcosa di grandioso. Ecco i dettagli.

Con pochi semplici elementi che generalmente si trovano in tutte le case, si ha la possibilità di poter creare con le proprie mani delle fantastiche idee fai da te. Eccone una molto bella e utile. Bastano poche cose per la realizzazione di creazioni effettuate con le vostre mani a casa vostra. Così avrete anche la soddisfazione di poter affermare di averle realizzate voi.

5 tovaglioli di carta e una corda: un’idea che vi sorprenderà

Come è stato accennato poco fa, grazie all’utilizzo di semplici ingredienti o accessori che avete già a vostra disposizione potete fare davvero tanto.

Seguendo dei semplicissimi passaggi, avrete modo di poter fare voi stessi una stupefacente idea fai da te. In questo caso vi basteranno soltanto pochi elementi che si possono trovare con grande facilità, anzi, spesso molte di queste cose si trovano già disponibili in casa. Per esempio l’asciugacapelli. Chi non ne ha uno in casa?

Per quanto noi utilizziamo generalmente questo comune accessorio per asciugare i capelli, in realtà può essere utilizzato anche per altro. Per esempio per dare vita a delle creazioni.

Ne consegue che si parlerà qui di seguito proprio di questo: di una creazione che è anche economica, tenendo conto che in tal caso non dovrete spendere nulla per realizzarla, visto che avete già tutto a disposizione nelle vostre abitazioni.

Dovrete quindi solo cimentarvi in quello che vi sembrerà un lavoro estremamente facile, non trovando alcun tipo di difficoltà in ogni passaggio da eseguire.

Ma ora vediamo effettivamente di cosa si tratta e, soprattutto, quali sono le cose che vi servono per creare questa meravigliosa idea con la procedura del fai da te.

5 tovaglioli di carta e una corda: cosa serve e quali sono le prime fasi

Per realizzare la vostra splendita creazione non dovrete far altro che leggere con attenzione le prossime righe e quindi i prossimi step.

La prima cosa da fare è quella di prendere un contenitore in latta che magari avete già conservato in casa, munito di un pratico coperchio apribile. In aggiunta vi serviranno pure i colori acrilici, lo spago, la colla e dei tovaglioli preferibilmente con fantasie di vostra preferenza.

Dopo aver recuperato tutto ciò che vi serve per questa realizzazione, inizierete aprendo la scatola di latta e ponendo il suo coperchio al lato. Dopodiché andrete a mettere del colore acrilico verde sul coperchio e, prelevandolo un poco alla volta con l’aiuto di un pratico pennello, inizierete a dipingere di verde l’intera scatola in latta.

Questo procedimento, però, dovrà essere eseguito unicamente sulla parte esterna del recipiente.

A questo punto dovrete utilizzare la colla a caldo per incollare saldamente la corda tutto intorno al bordo inferiore del contenitore in latta.

Come vedete, si tratta di passaggi di un’estrema semplicità che chiunque può svolgere senza alcun problema.

In seguito procedere facendo la stessa cosa, ma stavolta tutto intorno al bordo del coperchio. Quindi si dovrà andare a incollare la corda con la colla a caldo, lungo l’intero bordo posto intorno al coperchio della scatola.

I passaggi da eseguire successivamente

Tra le fasi seguenti da eseguire c’è quella di adoperare un secondo tipo di colore acrilico, costituito da una tonalità di verde diversa rispetto a quella usata inizialmente.

Con questo nuovo tono di verde si potrà fare il secondo passaggio sull’intera scatola di latta, servendovi sempre del pennello per dipingere per la seconda volta il contenitore e stavolta anche la corda utilizzata per i bordi.

Questo secondo passaggio vi sarà pure utile per coprire perfettamente eventuali scritte o immagini presenti sulla scatola.

Il terzo passaggio da effettuare è quello inerente le spennellate di acrilico stavolta di colore bianco, da svolgere sull’intera parte esterna della scatola in latta.

Una volta terminata questa fase, vi servirà l’aiuto di un asciugacapelli che vi servirà per far asciugare alla perfezione le varie coperture di acrilico.

Ma lo scopo del phon non è solo questo, visto che grazie al suo calore lo strato bianco andrà man mano a incresparsi.

L’acrilico bianco (o la colla bianca) si dovrà poi passare anche sulla parte esterna del coperchio, inclusa la corda che è stata incollata inizialmente su tutto il suo bordo.

Anche in questo caso, dopo aver passato il pennello su tutto il coperchio, si procederà utilizzando l’asciugacapelli per asciugare bene tutto lo strato bianco. Quest’ultimo tramite l’aria calda tenderà a incresparsi sempre più.

Il risultato della procedura

Ora potrete continuare servendovi stavolta dei tovaglioli con delle fantasie a vostra scelta, che vi serviranno per le decorazioni da porre sulla scatola.

Infatti se prenderete dei tovaglioli con stampe floreali, potrete andare a ritagliare i vari fiori per poi decidere in che modo posizionarli sul coperchio.

Così potrete andare a incollarli ponendo prima sotto della colla, poi la stampa dei fiori e di seguito passerete il pennello sopra, così da permettere ai tovaglioli di incollarsi bene sulla latta.

Potrete quindi fare lo stesso genere di applicazione decorativa anche intorno alla scatola, incollando i fiori sui suoi lati esterni.

Per merito di questi vari passaggi, vi ritroverete tra le mani la vostra bellissima creazione. Una scatola riccamente decorata con uno stile deliziosamente retrò, impreziosita da raffigurazioni floreali che daranno un vero e proprio tocco di classe e di grande raffinatezza alla vostra realizzazione.

Un metodo fai da te utilissimo per creare voi stessi delle idee regalo uniche, o comunque delle creazioni che potrete esporre con grande soddisfazione nelle vostre case.

Insomma grazie a tanta creatività e tanta fantasia potrete realizzare delle creazioni davvero niente male, proprio come quella che abbiamo visto in questo articolo.

Una creazione che non richiede un grande dispendio economico e nemmeno chissà cosa. Non vi resta altro che provare per vederla realizzata e poter godere a livello visivo di ciò che siete riusciti a fare con le vostre mani.