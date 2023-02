MWC 2023, tutte le novità in arrivo dal salone della telefonia

Tutte le novità del settore della telefonia mobile che saranno presentate nel corso del MWC 2023 che si terrà a Barcellona.

Il Mobile World Congress (MWC), la più grande fiera di telefonia mobile, apre i battenti a Barcellona dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Smartphone classici o pieghevoli, oggetti connessi o tecnologie mobili, gli annunci saranno numerosi. Scopriamo insieme cosa ci attende.

MWC 2023: tante novità in arrivo da Barcellona

Il Mobile World Congress è l’evento dedicato alla telefonia mobile più importante dell’anno, che attira la curiosità di esperti del settore e degli appassionati di tecnologia tramite i lanci di smartphone, smartwatch e tablet di nuova generazione.

Dopo diverse edizioni interrotte dalla crisi sanitaria legata al Covid-19, il Mobile World Congress di Barcellona è in ripresa. Evento tech imperdibile, è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati, insieme al CES di Las Vegas e all’IFA di Berlino. Ogni anno, i principali attori del mercato si accalcano per presentare le loro ultime innovazioni.

Il Mobile World Congress è la più grande esposizione della telefonia mobile, ma non è stato esentato dai cambiamenti imposti dalla pandemia. Dalla pandemia, c’è stato un cambiamento nelle fiere e tra i produttori nel modo di annunciare i nuovi prodotti. Gli eventi sono diventati ibridi e molti marchi hanno scelto di organizzare conferenze online.

Altri non aspettano più questo evento per discutere dei loro nuovi prodotti, come Samsung che presenta il suo Galaxy S23 poco prima dell’apertura. Anche il settore della telefonia mobile non è immune dalla crisi. Tuttavia, questa edizione 2023 promette annunci interessanti.

I modelli che saranno presentati: Xiaomi e Honor

Il Mobile World Congress (MWC) 2023 si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo 202 , per quattro giorni. Questa edizione sarà quella del completo ritorno alla normalità dopo un’edizione 2020 annullata e due edizioni ancora segnate dal Coronavirus. L’evento è in corso a Barcellona e rimarrà nella capitale della Catalogna fino al 2030.

Il MWC è un evento importante per i produttori di smartphone. Saranno ancora molti quest’anno a presentare nuovi prodotti e si partirà con lo Xiaomi 13.

Già ufficializzata in Cina, la serie avrà diritto ad un lancio internazionale e sono attesi diversi modelli. Oltre allo Xiaomi 13, il produttore ha in programma uno Xiaomi 13 Pro e una versione Lite.

HONOR presenterà la sua gamma Magic5. Anche se un modello Lite è già disponibile, lunedì il produttore presenterà Magic5 e Magic 5 Pro. L’azienda annuncerà anche il lancio di Magic Vs. Lo smartphone pieghevole promette molto ed è un outsider rispetto al Samsung Galaxy Z Fold4.

OPPO e OnePlus

Ci saranno anche OPPO e OnePlus. Il programma rimane poco chiaro da parte di OnePlus, che ha appena lanciato sul mercato il suo OnePlus 11, ma il brand non arriverà a mani vuote. Coglierà l’occasione per discutere del OnePlus 11 Concept, un modello che ricorda il Nothing Phone (1).

OPPO dovrebbe parlare del suo Find N2 Flip. D’altra parte, è improbabile che Find X6 e Find X6 Pro siano presentati a Barcellona. Il brand cinese potrebbe far leva su alcune tecnologie, come la ricarica SuperVOOC da 240 W.

Si parlerà anche di ricarica ultraveloce in casa realme. L’azienda organizzerà una conferenza il 28 febbraio per discutere del GT Neo 5 , uno smartphone compatibile con la ricarica rapida da 240 W, che ha bisogno solo di 10 minuti per caricarsi completamente.

Classici e pieghevoli

È probabile che altri produttori facciano annunci come potrebbe accadere nel caso di Motorola, Nokia o HUAWEI. Quest’ultimo non dovrebbe annunciare un nuovo smartphone, ma evocare nuove funzionalità riguardo al 5G e alla mobilità. Stessa storia da parte di Nokia mentre Lenovo potrebbe mostrare il ThinkPhone di Motorola.

La sorpresa potrebbe arrivare da Tecno, marchio ancora sconosciuto in Europa e filiale del gruppo cinese Transsion. Dovrebbe svelare il Phantom V Fold, il suo primo smartphone pieghevole, il 28 febbraio. Questo smartphone dovrebbe fare concorrenza all’OPPO Find N2 e al Samsung Galaxy Z Fold4, integrando un chip MediaTek Dimensity 9000+.

Oltre agli smartphone, c’è da aspettarsi che il salone farà leva sui trend del momento. È probabile che l’intelligenza artificiale occuperà un posto importante con la presenza di molte start-up e progetti basati sull’IA, ma anche sulla realtà virtuale e aumentata, nonché su 5G, 6G eSIM e Internet of Things (IoT).