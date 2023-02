OnePlus11: il concept del nuovo modello ispirato al Nothing Phone 1, in base alle nuove immagini diffuse dal produttore.

Anche OnePlus si sta preparando il Mobile World Congress. E, a tal proposito, in questi giorni, ha pubblicato alcune immagini di un nuovo smartphone. Beh quasi, visto che si tratta più precisamente di un OnePlus 11 sobriamente intitolato “Concept”. L’idea, invece, non è rivoluzionaria, poiché riprende le fattezze del Nothing Phone (1) integrando dei LED nella sua scocca posteriore.

OnePlus 11, il nuovo concept ispirato al Nothing Phone 1

Il OnePlus 11 non avrebbe “nessuna vera identità“, secondo Carl Pei. Non è affatto banale la dichiarazione del CEO di Nothing: quest’ultimo altri non è che il co-fondatore del brand cinese, che ha lasciato per creare la sua seconda azienda. È un gioco leale, direte voi, come ne vediamo tanti tra società concorrenti.

Ieri OnePlus ha svelato una serie di immagini a dir poco inaspettate. Su queste foto, che hanno fatto il giro dei social, distinguiamo un OnePlus 11 un po’ particolare, poiché è dotato di quella che sembra una linea di LED sulla scocca posteriore. Le foto:

Se questo vi ricorda qualcosa, è normale: non è né più né meno che il concetto introdotto da Carl Pei sul mercato degli smartphone con il suo Nothing Phone 1.

OnePlus svelerà un nuovo concept al MWC 2023

Per questo OnePlus 11, denominato, semplicemente, “Concept”, il produttore ha optato per una linea curva blu, presumibilmente illuminata quindi da LED, che parte dal lato inferiore dello smartphone per poi salire e circondare parte del modulo fotografico.

Il produttore indica – quindi – di voler imitare l’aspetto dei vasi sanguigni, in un design chiamato “Flowing Back“.

Il brand avrebbe preso il volo dopo la dichiarazione di Carl Pei? Forse no, il video del CEO di Nothing è uscito solo pochi giorni fa, mentre OnePlus sta sicuramente lavorando a questo concept da più tempo.

Tuttavia, la coincidenza ha il dolce sapore dell’ironia. Va anche notato che il sensore principale dello smartphone sembra più imponente rispetto a quello in dotazione dall’attuale OnePlus 11.

Non aspettatevi, però, di poterci mettere le mani sopra. OnePlus, infatti, prevede di presentare il suo concept al MWC 2023 il 27 febbraio 2023.

Tuttavia, questa non è la prima volta che il produttore svela i propri concept all’evento, senza l’intenzione di commercializzarli successivamente e in un breve lasso di tempo. Ci sono buone probabilità che quest’ultimo opterà per una strategia simile quest’anno. Non ci resta che attendere l’evento tecnologico per capire che mossa farà l’azienda.