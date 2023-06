Muffa rosa in bagno, come disfarsene subito: basta usare questo amato ingrediente

Vi è mai capitato di riscontrare la presenza di muffa rosa in bagno? Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come fare per eliminarla.

La vita è fatta di impegni, lavoro e responsabilità, ma anche di divertimento e di relax. E poi ci sono loro, le faccende domestiche per le quali, tra una cosa e l’altra, c’è sempre pochissimo tempo. In effetti, le nostre giornate scorrono in maniera molto veloce, e quando alla sera, stanchi, si torna a casa, difficilmente si ha la voglia e la costanza di dedicarsi alle pulizie. E tutti sappiamo che, la stessa cosa, accade anche quando arriva il fine settimana.

Il sabato e la domenica, infatti, sono gli unici due giorni in cui ci si può godere del tempo di qualità con i propri cari e, al contempo, ognuno può dedicarsi a ciò che più gli piace fare. In questo modo, però, molte cose altrettanto importanti vengono trascurate.

Mettere sempre in secondo piano le pulizie domestiche, infatti, può far incorrere in spiacevoli conseguenze come l’eccessivo accumulo di polvere, ad esempio, la formazione di incrostazioni e, negli ambienti particolarmente umidi, anche l’insorgenza di muffa. Quest’ultima possiamo riscontrarla in particolar modo in bagno, specie nelle vicinanze della doccia e/o della vasca.

Quando si parla di muffa, nell’immaginario collettivo si tende a pensare a quelle fastidiose macchie grigio-verdi a cui tutti siamo abituati. In realtà ne esiste anche un alto tipo, e si distingue per il suo colore rosato. Di che cosa si tratta? Come sbarazzarsene? La soluzione è più semplice di quanto si pensa.

Muffa rosa in bagno: che cos’è e come eliminarla

Definire con il termine “muffa” quella sorta di pellicola rosa che talvolta può formarsi nei dintorni di docce e vasche da bagno non è del tutto corretto. In realtà, infatti, in questi casi ci troviamo di fronte a un batterio chiamato “Serratia marcescens”, un microrganismo che, per sopravvivere, ha bisogno di un ambiente umido e caldo.

La scarsa igiene nella suddetta area della casa, dunque, favorisce la proliferazione dello stesso. Per questo motivo, tutti dovremmo avere la buona abitudine di risciacquare la doccia dopo ogni utilizzo, in modo da rimuovere tutti i residui sia della nostra pelle sia dei prodotti utilizzati per lavarci.

Per l’uomo, inoltre, il contatto con il “Serratia marcescens”, può essere potenzialmente pericoloso. In caso di esposizione diretta, infatti, possono verificarsi casi di congiuntiviti e altri problemi legati agli occhi e di infiammazioni dell’apparato respiratorio e urinario. Nei bambini, invece, può causare problemi a livello gastrointestinale. Fortunatamente, il modo per debellare tale batterio dal nostro bagno esiste. Tutto ciò di cui necessitiamo sono tre ingredienti di uso comune.

L’ingrediente miracoloso

Ebbene sì, forse qualcuno di voi avrà già capito: è proprio il bicarbonato colui che ci aiuterà a far sparire dal bagno il batterio che causa la cosiddetta “muffa rosa”. In questi casi, per prima cosa, dobbiamo creare una soluzione a base di acqua ossigenata, un cucchiaio di detersivo per i piatti e cinquanta grammi di bicarbonato.

A seguire, non resta che strofinare il composto ottenuto sull’area della doccia (o della vasca) intaccata dal “Serratia marcescens” con una spugnetta. Dopodiché, possiamo procedere con un accurato risciacquo. È bene sottolineare, inoltre, che per compiere tale procedura è opportuno indossare guanti e mascherina, così da non venire a contatto in alcun modo con il batterio.