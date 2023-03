Morto bimbo di 4 anni: travolto dal trattore guidato dal padre

Tragedia a Pescara dove un bambino di 4 anni è morto, schiacciato dal trattore che secondo le prime testimonianze sarebbe stato guidato dal padre.

Pescara, bambino travolto da un trattore: morto all’età di 4 anni

Morto a soli 4 anni un bambino, travolto tragicamente da un trattore. E’ successo a Pescara, nel primo pomeriggio di oggi in strada del Palazzo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine pare che alla guida del trattore ci fosse stato il padre della vittima durante l’incidente. Da quanto risulta il bambino, mentre si trovava insieme al padre in una zona di campagna di Pescara nord, era in sella alla sua bicicletta quando sarebbe stato investito dal trattore.

Successivamente il padre lo avrebbe poi preso in braccio, portandolo davanti a una rimessa nel tentativo di soccorrerlo. Troppo gravi le ferite riportate dal veicolo agricolo, finito addosso al bimbo.

Per lui non c’è stato niente da fare. Il bambino è morto poco dopo l’impatto. I sanitari, arrivati sul posto dopo la chiamata dei familiari, hanno potuto solamente costatare il decesso. Sulle dinamiche dell’incidente sono in corso in questo momento le indagini della polizia scientifica che in questo momento sta effettuando i rilievi del caso.