Colpo di scena in RAI, addio alla fiction più amata in TV: non ci sarà seguito

Cattive notizie arrivano per i telespettatori che dovranno dire addio ad una fiction amatissimo presente ormai nel palinsesto della Rai dall’autunno 2022. Purtroppo, sembra che non ci sia più un seguito: scopriamo di quale serie TV stiamo parlando: tutti i dettagli.

Nel palinsesto della Rai c’è sempre una grande scelta per il pubblico. Ma l’attenzione ricade soprattutto sulle serie televisive che sono sempre apprezzate da milioni di telespettatori. Nelle scorse ore, purtroppo, è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti. Una nota e amatissima fiction della rete RAI è stata cancellata e non ci sarà più un seguito. Un colpo di scena terribile: scopriamo di più.

Colpo di scena sulla rete RAI: telespettatori sconvolti

Le fiction sono sicuramente il punto di forza della rete Rai. I temi più apprezzati sono senza dubbio quelli sentimentali, drammatici e anche quelli che si focalizzano sui misteri e sulle indagini. Molte hanno ottenuto un successo incredibile, un esempio è proprio Mare Fuori. Una fiction che ha segnato un’epoca e che rappresenta un punto di riferimento soprattutto tra i giovani.

Altre serie tv che hanno fatto la storia della televisione italiana, è senza dubbio Il maresciallo Rocca. Non possiamo non fare il nome di un vero e proprio fenomeno culturale, come Don Matteo. Le vicende della nota caserma dei carabinieri hanno appassionato milioni di persone per anni. Ha sempre ottenuto ascolti altissimi.

Ma non tutte le fiction riescono a registrare un successo così sentito, infatti, questo è il caso di una nota serie televisiva che dirà per sempre addio al pubblico della rete RAI. Si tratta di una fiction andata in onda proprio dall‘autunno 2022: scopriamo di quale si tratta.

Quale fiction ci dirà addio? Tutti i dettagli

Cattive notizie per milioni di telespettatori della Rai. Purtroppo, una nota e amatissima fiction dovrà dirci per sempre addio, stiamo proprio parlando di Sopravvissuti, una serie tv che vede come protagonisti Raffaella Rea, Luca Biagini Lino Guanciale e Alessio Vassallo.

Si tratta di una fiction che ha un tema veramente drammatico. Parla di un gruppo di persone che si trovano in una barca a vela chiamata Arianna. Partono per questo viaggio solidale, ma una violenta tempesta li colpisce.

Tutti riescono a sopravvivere, ma solamente alcuni di loro riescono a tornare a Genova. Una storia che parla di avventure e mistero, insomma, una storia che lascia tutti con il fiato sospeso. Purtroppo, però, non ha ottenuto il successo sperato, infatti, gli ascolti non sono stati così alti.

In particolare, i Sopravvissuti hanno registrato solamente il 15% di share. La media è stata di tre milioni di telespettatori. Proprio per questo motivo, non ci sarà un seguito e quindi la seconda stagione non ci sarà. Un colpo di scena che ha scosso veramente tutti.