Milano è maglia nera in Europa, ma è profondo rosso anche per le banche

Tutte le Borse europee continuano a registrare perdite, la Borsa di Milano è tra le principali in perdita e registra -2,6%.

Scendono i rendimenti sui titoli di Stato. La forte corrente di vendita che si sta registrando in questi giorni è causata principalmente dal calo delle banche che dà non poche perplessità agli investitori.

La Borsa di Milano è in perdita al -2,6%

Queste perdite sono causate maggiormente dalle banche che stanno subendo un forte calo, a causa delle perplessità che gli investitori stanno avanzando sulla stabilità del sistema finanziario.

Queste perdite sono causate maggiormente dalle banche che stanno subendo un forte calo, a causa delle perplessità che gli investitori stanno avanzando sulla stabilità del sistema finanziario.

Calano anche i titoli di Stato e sul fronte euro, la moneta scende a 1,0738 sul dollaro.

In vista dell’avvio di Wall Street, dove risultano in calo i future, l’indice d’area stoxx 660 scende del’1,8%. Sono numerose le Borse in perdita oltre Milano, cedono infatti anche Francoforte che registra un -2,2%, Parigi che invece registra -2,1% e Londra che ha registrato un -1,9%.

A pesare maggiormente sono le perdite sono gli istituti di credito che risultano perdere un 5% ma non solo, anche la Deutscge Bank perde il 10% ed è poi seguita da Commezbank che perde l’8% e la Societe Generale che perde invece il 7%.

A pesare sui mercati c’è anche la vendita sull’energia che registra una perdita del 4,2% e una rapida discesa del prezzo del petrolio.

Il Wti è sceso a 67,21 dollari al barile, ossia ha subito una perdita di 3,9%, mentre il Brent scende a 73,10 dollari perdendo il 3,7%.

Una situazione perciò particolare e piuttosto drastica di “profondo rosso” in tutta Europa, dove Milano è tra le borse ha registrare i dati peggiori.

Quello di oggi perciò è l’ennesimo venerdì nero per i mercati azionari di tutta Europa e ancora una volta la causa è da attribuire alle banche, che perdono moltissimo.

Già dai momenti in apertura infatti si era registrata una perdita sui principali mercati azionari europei, perdita che non si è arrestata ma che è proseguita per tutto il tempo di apertura dei mercati.

Alle 13:20 tutte le banche e i titoli di risparmio gestito erano in calo di circa 5/ 6 punti di percentuale, perdite elevate e che preoccupano molto.

La situazione precisa della Borsa di Milano

Alla Borsa di Milano si registrano diverse perdite con Mps, Banco Bpm e Bper che perdono più del 6%.

Unicredit perde un 5,1% mentre Intesa perde il 4%. Perde pesantemente anche Iveco registrando una perdita del 5,7%, seguita poi da Tenaris con una perdita del 4,7%, da Saipem che registra una perdita del 4% e anche Eni che va in perdita del 3,2%.

Alcune aziende hanno invece registrato dati positivi, Diasorin ha guadagnato un 2,5%, guadagna uno 0,6% Amplifon e Recordati e Campari registrano un guadagno del 0,1%,

Lo spread tra Btp e Bund vengono attestati a 192 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,94%.