Milan e Juventus sono atterrate a Los Angeles: al via la tournée estiva

Le due squadre sono arrivate negli States per il Soccer Champions Tour dove affronteranno Barcellona e Real Madrid: tutte le date e dove vedere le partite.

Tutto pronto per la prestigiosa tournée estiva di Milan e Juventus, che negli Stati Uniti sfideranno all’interno del torneo Soccer Championship Tour squadre del calibro del Barcellona e del Real Madrid. Prime sgambate in vista della stagione dal sapore di grandi sfide, ottime per mettere gli occhi sui nuovi acquisti e sperimentare prima delle gare ufficiali con avversari autorevoli. Una prova tecnica e un grande introito considerando ovviamente anche il marketing: 20 anni dopo New York, Milan e Juventus si affronteranno a Carson in California.

Via alla tournée americana di Juventus e Milan

Il calcio negli Usa prende definitivamente il volo. Se alla fine del vecchio millennio con il mondiale del 1994 (amarissimo per la nostra nazionale) oltreoceano tentavano di accaparrarsi business e visibilità provando a mettere le mani sul mercato prettamente fino a quel momento europeo, adesso la musica è decisamente cambiata. Ci sono voluti 30 anni, forse qualcosa meno, per fare diventare la Major League Soccer un campionato piuttosto accreditato, ma l’America è entrata ormai a far parte del mondo del calcio soprattutto se si considerano gli investimenti. Esempio perfetto è RedBird, proprietario del Milan, ma anche il Liverpool e il Manchester United sono in possesso di fondi americani.

E i prossimi mondiali di calcio saranno, nel 2026, proprio negli States, a dimostrazione di un movimento che sta muovendo passi da gigante. A proposito di investimenti, Inter Miami con l’acquisto di Messi ha portato nella MLS la stella più brillante del calcio mondiale. Leo ha esordito nella serata di ieri entrando dalla panchina al 54′ nella partita tra l’Inter Miami e il Cruz Azul, segnando su calcio di punizione.

In questo contesto, con un pullman a stelle e strisce (come da foto qui in alto), il Milan è atterrato nella notte a Los Angeles, e anche la Juve a ha toccato terra americana per dare inizio a una tournée che si prospetta sia ambiziosa in termini di Marketing, portare insomma il brand fuori dai confini europei sembra di questi tempi una priorità, ma anche dal punto di vista tecnico. Alle due squadre infatti aspettano – oltre a un derby italiano in California – gare di altissimo livello contro Real Madrid e Barcellona. Test importantissimi in vista degli esordi di metà agosto in campionato, occasione per scrutare finalmente da vicino qualche nuovo acquisto.

Le gare saranno trasmesse in diretta dall’emittente Dazn, e il torneo, il Soccer Champions Tour, inizia già nella notte di oggi. L’ultima gara invece si giocherà il 3 agosto, ma andiamo a vedere il programma completo di tutte le partite

Soccer Champions Tour: il programma completo

No, non è stata la finale di Supercoppa del 2003 l’ultima di Milan e Juve in terra statunitense. Quella gara, giocata poche settimane dopo la finale di Champions League di Manchester (vinta ai rigori dai rossoneri) fu però la prima volta che le due storiche società italiane si sfidavano oltreoceano. Una mossa allora praticamente visionaria della Lega, che decise di regalare a New York la finale di una competizione che adesso ha stabilmente sede all’estero. Questione di soldi, certamente.

Key dates to save in your calendar for the #ACMTour ➡️ https://t.co/YX4BSfC9FD 🗓️ In campo e non solo: ecco tutte le attività della tournée estiva ➡️ https://t.co/oxuetgsag7 🇺🇸 #SempreMilan pic.twitter.com/Yq1jQ0sDGZ — AC Milan (@acmilan) July 19, 2023

Il vil denaro è traino dello sport moderno così come lo era 20 anni fa, ma pensare al movimento calcistico americano nel 2003 (era il 3 agosto quando la Juve sconfisse il Milan prendendosi una piccola rivincita) e pensarlo adesso, 20 anni dopo esatti, fa sicuramente riflettere.

Prima della gara tutta italiana e del revival del 2003 però, per Juventus e Milan ci saranno da affrontare le due spagnole Barcellona e Real Madrid. Partiranno i bianconeri, a Santa Clara nella notte tra oggi e domani, poi il “derby d’Europa” tra Real Madrid e Milan allo stadio Rose Bowl di Pasadena, proprio quello che nel 1994 vide il Brasile sconfiggere l’Italia di Sacchi ai rigori in finale. Oltre alle 4 già citate, anche Arsenal e Manchester United parteciperanno al torneo, ma non si incroceranno con le italiane. Un torneo pensato proprio per il pubblico Usa, e lo dicono gli orari delle partite. Solamente una gara , quella tra Real Madrid e Barcellona è stata pensata per i palinsesti europei, il resto delle partite sarà invece per gli appassionati più tenaci, che dovranno munirsi di caffè e rimanere alzati fino a notte fonda per seguire le prime uscite della propria squadra del cuore oltreoceano.

La copertura televisiva è garantita dall’emittente streaming Dazn, che offrirà in diretta tutto il torneo in esclusiva per i suoi abbonati. Ecco la lista completa delle gare da domenica 23 luglio a giovedì 3 agosto.