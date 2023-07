Lavatrice o lavastoviglie, cosa consuma di più in bolletta? La risposta potrebbe stupirti

Lavatrice o lavastoviglie, cosa consuma di più in bolletta? Ecco la risposta che ti stupirà. Da oggi farai sicuramente più attenzione all’utilizzo di questi elettrodomestici.

Sai quale elettrodomestico tra lavatrice e lavastoviglie consuma di più? Proprio questo qua fa aumentare i consumi in bolletta. Ecco le tecniche per risparmiare.

Elettrodomestici energivori: come evitare bollette alte

La maggior parte degli elettrodomestici che utilizziamo in casa sono energivori, consumano cioè grandi quantità di energia. Proprio loro sono i responsabili principali delle bollette che ogni mese, a causa anche della crisi energetica, sono sempre più alte.

Secondo alcune indagini di mercato, il 55% dei costi dell’energia elettrica dipende dall’utilizzo degli elettrodomestici. Ce ne sono alcuni che utilizziamo tutti i giorni, per esempio la lavatrice, la lavastoviglie e il frigorifero ed altri invece con una frequenza minore, per esempio il forno a microonde o il bollitore elettrico.

Ciascuno di questi elettrodomestici menzionati comporta un consumo di kW più o meno alto che si traduce poi in costi segnalati sulla nostra fattura energetica. Ma quali sono gli elettrodomestici più energivori?

Per esempio, ti sei mai chiesto se tra la lavatrice e la lavastoviglie consuma più la prima o la seconda? Oggi lo scopriamo e ti anticipiamo che la risposta potrebbe stupirti.

Lavatrice o lavastoviglie, cosa consuma di più in bolletta?

Lavatrice e lavastoviglie sono gli elettrodomestici più utilizzati in una casa, quelli di cui non si può proprio fare a meno. Sicuramente non sarai sorpreso nello scoprire che si tratta di due degli elettrodomestici più energivori presenti sul mercato, responsabili principali dei costi elevati in bolletta.

Tante persone e famiglie in questo periodo di crisi energetica stanno cercando di adottare delle strategie per un consumo più consapevole dell’elettricità e per evitare, di conseguenza, di dover pagare a fine mese bollette esageratamente alte.

Eppure, per quanto ci si impegni ad un utilizzo più consapevole degli elettrodomestici, rinunciare alla lavatrice o alla lavastoviglie oggi è davvero impossibile. Ti sei mai chiesto però quale tra i due elettrodomestici, lavatrice o lavastoviglie, consuma di più in bolletta? La risposta è inaspettata.

L’elettrodomestico più energivoro è la lavatrice! Si pensi che una lavatrice di classe energetica A con 260 cicli di lavaggio, all’anno consuma in media 240 kWh che si traducono in un costo di 63 euro all’anno in fattura.

Il consumo dipende però anche dall’utilizzo di questo elettrodomestico e in particolare dalla temperatura che si sceglie per effettuare i cicli di lavaggio. Un esempio? A 40 gradi si risparmia il 30% di energia che raddoppia invece se si effettua un lavaggio a 50 o 60 gradi.

Poiché è praticamente impossibile rinunciare all’utilizzo della lavatrice, bisogna adottare delle delle strategie che consentono di risparmiare. Secondo gli esperti, la modalità Eco, che è perfetta per i lavaggi frequenti, permette di utilizzare questo elettrodomestico senza consumare troppi Kilowatt. Un altro consiglio di cui fare tesoro è questo: acquistare una lavatrice di classe energetica A, A+, A++ O A+++: in questo modo salvaguardi l’ambiente e risparmi anche in bolletta.

Costi e consumi della lavastoviglie: i consigli degli esperti

Per quanto riguarda invece la lavastoviglie, in media questo elettrodomestico consuma 220 kWh che corrispondono ad un costo in bolletta di circa 60 euro. Anche in questo caso, ci sono delle strategie che potresti adottare per risparmiare.

Gli esperti consigliano per esempio di avviare la lavastoviglie solo quando è carica, utilizzando programmi che funzionano a basse temperature come la classica modalità Eco che consente di risparmiare fino al 30% di energia.

Se si evita poi anche il programma dell’asciugatura o del prelavaggio, si risparmia un ulteriore 15% di energia. Attenzione anche alla pulizia dell’elettrodomestico. La manutenzione è importante: se la lavastoviglie funziona alla perfezione risparmierai il 30% di energia. Anche in questo caso le lavastoviglie migliori sono quelli di classe energetica A, A+, A++ e A+++.