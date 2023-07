Maltempo, tregua dal caldo: allerta temporali al Nord

Allerta maltempo al Nord. Nelle regioni meridionali si continueranno a registrate temperature oltre i 40 gradi, mentre in quelle settentrionali saranno colpite da nubifragi, vento e grandine.

Gli effetti del cambiamento climatico si avvertono sempre di più. Dopo settimane di temperature elevatissime, nel Nord Italia è arrivato il maltempo.

In queste ultime ore, diversi temporali si sono abbattuti sulle regioni settentrionali, i quali hanno causato danni ad automobili e strade. A Cremona, durante la notte, vi è stata una forte grandinata che ha causato un blackout nell’intera città.

Il maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia

Mentre nel Sud proseguiranno temperature molto elevate, sotto i 40 gradi, in diverse regioni del Nord Italia si stanno verificando diversi temporali, che stanno causando danni diffusi all’interno delle città.

Una delle città maggiormente colpite da questa ondata di maltempo è Cremona. A quanto pare si è abbattuto un forte nubifragio con vento a circa 80 chilometri all’ora e chicchi di grandine grandi quanto una pallina da tennis.

Gli abitanti di Alto Cremasco, in provincia di Cremona, hanno parlato di una notte da incubo, con alberi sradicati e decine di auto danneggiate. Sul luogo è intervenuta la Protezione civile in collaborazione con i sindaci dei vari comuni coinvolti.

Anche in Veneto vi sono state decine di chiamate ai soccorsi, in quanto, la grandinata che si è abbattuta lo scorso mercoledì, ha distrutto diversi parabrezza e causato numerosi danni.

Gli interventi dei vigili del fuoco all’interno della regione sono stati circa 290.

Inoltre, in molte Regioni i temporali stanno danneggiando anche le coltivazioni.

I feriti causati dai temporali nelle varie regioni settentrionali

Il maltempo che si sta verificando in queste ore nelle regioni settentrionali, oltre a causare danni diffuse a edifici, strade e automobili ha causato anche diversi feriti.

A Verona, un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si riparava sotto un albero. Ora si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

In Piemonte, invece, una donna è stata travolta da un albero caduta all’interno di un agriturismo nel Novarese. L’elicottero chiamato in soccorso ha avuto difficoltà a decollare a causa del temporale.

A Brescia, due operai sono stati travolti da alcune finestre che sono state staccate dal vento. Mentre a Bergamo una grande pianta è caduta su un’auto con all’interno una donna e tre bambine.

A Milano, invece, un motociclista è stato colpito da un albero crollato.

Il maltempo di queste ora sta dunque causando numerosi danni in tutte le regioni colpite.