Farmacie online: da Migliorshop il rivoluzionario servizio di integrazione con più di 20 grossisti

Alla luce del successo che le farmacie online stanno riscuotendo e visto il livello di apprezzamento raggiunto tra gli utenti, diventa senza dubbio fondamentale mettere a disposizione risorse con cui continuare a distinguersi all’interno di un mercato che è destinato a diventare sempre più competitivo.

È per questo che Migliorshop, la web agency di riferimento per l’e-commerce farmaceutico, ha deciso di lanciare un nuovo servizio dedicato per le farmacie digitali, oltre a quelli con cui le sostiene già da tempo: creare una collaborazione diretta con i più grandi grossisti in Italia (tra cui Farvima, So Farma Morra, C.E.F. e moltissimi altri) allo scopo di garantire agli utenti un servizio più rapido ed efficace e che, soprattutto, soddisfi le loro esigenze nel tempo minore possibile.

Nel dettaglio, Migliorshop.it desidera aumentare, attraverso l’integrazione con i grossisti farmaceutici, l’offerta presente nei cataloghi delle farmacie online per quanto riguarda il numero di magazzini a disposizione, così da poter monitorare immediatamente i prezzi del prodotto che si vuole acquistare e, soprattutto, la sua disponibilità.

I vantaggi di offrire l’integrazione con i grossisti ai propri clienti

L’integrazione con i grossisti proposta da Migliorshop rappresenta attualmente un servizio unico ed esclusivo nel panorama dell’e-commerce farmaceutico italiano.

Il vantaggio di questa possibilità è consistente: permette anche a farmacie di piccole dimensioni di vendere sul proprio store decine di migliaia di referenze a fronte di un magazzino interno anche molto piccolo.

Ne consegue che il carrello medio avrà un notevole incremento, stimato intorno al 10/20%.

In questo modo si offre una gamma molto più ampia di prodotti e un servizio molto più efficiente che potrà risultare appetibile per tanti nuovi compratori. Quello che viene proposto è un catalogo ampio e strutturato in cui sia possibile muoversi rapidamente e con la certezza di poter acquistare da casa i migliori prodotti offerti dal mercato farmaceutico.

Inoltre il sistema rende semplicissima ed efficiente anche la fase dell’ordine al grossista da parte della farmacia online perché permette di fare acquisti cumulativi dal fornitore che in quel momento risulta avere il prezzo più competitivo per ogni specifico prodotto.



La finalità di questo servizio è dunque quella di aumentare ulteriormente la soddisfazione dei consumatori che cercano i loro prodotti di fiducia sul web e, allo stesso tempo, proporne di nuovi e di più ricercati per coloro che finora non sono riusciti a trovare agilmente ciò di cui avessero bisogno e per questo hanno continuato, quindi, a ricorrere ai canali tradizionali di acquisto.

Tutti i servizi di Migliorshop per le farmacie online

Il servizio di integrazione con i grossisti si aggiunge ai tanti altri che Migliorshop già mette a disposizione delle farmacie online.

La web agency, infatti, può seguire un business a 360°, fin dalla creazione del sito web. Del resto, l’unicità è un valore importante anche per i portali farmaceutici: per questo, le piattaforme sviluppate da Migliorshop non si presentano secondo un modello standard, ma vengono realizzate tenendo presenti quelle che sono le prerogative dell’e-commerce, attraverso un servizio personalizzato nella struttura e nei contenuti presentati e in linea con i prodotti che vengono proposti.

Dopodiché, Migliorshop può accompagnare la promozione del sito in ogni fase, offrendo, tramite i suoi consulenti, servizi che vanno dalla creazione di una campagna pubblicitaria alla stesura condivisa di un business plan, fino alla ricerca di collaborazioni vantaggiose e nel rapporto con i clienti.