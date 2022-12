“Mi mancherai….”, Totti a cuore aperto: quelle parole emozionano tutti

Sono parole che commuovono e lasciano il segno. Francesco Totti a cuore aperto tra le lacrime e il dispiacere.

Sono ore di tristezza per l’ex Capitano della Roma, che con un post su Instagram ha voluto aprire il suo cuore e dedicare poche e semplici parole per la sua perdita. Nonostante questi giorni tra gossip e novità in merito alla sua relazione con Noemi Bocchi, Francesco chiude gli occhi e fa sapere a tutti che cosa sta succedendo al suo cuore e alla sua anima. Una frase che racchiude tantissimo dolore.

Francesco Totti, una nuova vita per l’ex calciatore?

Francesco Totti è l’ex Capitano della Roma e un mito per tantissimi italiani. Un uomo dal cuore generoso che ha saputo regalare momenti magici da quando i suoi piedi hanno inziato a toccare un pallone da calcio. Nel suo percorso di vita professionale è diventato il Capitano della Roma e ha giocato in Nazionale, condividendo i suoi successi con moltissimi altri calciatori del momento.

Nella sua vita privata ha portato gli ammiratori “a casa sua”, dopo il fidanzamento emozionante con Ilary Blasi e poi la nascita dei suoi tre bellissimi figli. Ad un certo punto ha comunicato il divorzio dalla Blasi e la sua nuova vita ha inziato a decollare, mano nella mano con Noemi Bocchi.

Ma oggi Francesco Totti è triste, commosso e questa perdita lo ha segnato in maniera profonda fermando tutto quello che è intorno a lui.

Francesco Totti a cuore aperto dopo la perdita

Francesco Totti a cuore aperto per il suo amico, che da poche ore ha lasciato questo mondo. Un messaggio su Instagram e pochissime parole che hanno colto nel segno:

“Ciao amico mio, mi mancherai”

Con una bellissima foto in bianco nero e la dedica, Totti dedica il suo sentimento forte a Sinisa Mihajlovic: collega ma soprattutto grande amico nel corso di questi anni. Tutto è iniziato anni fa, quando Mihajlovic ha suggerito al tecnico della Roma Vujadin Boskov di provare a far giocare il ragazzino biondo, romano, che era in panchina e che guardava tutti con i suoi occhi grandi e curiosi. Sinisa ha creduto in Francesco ragazzino ed era il 28 marzo 1993: quello che sarebbe poi stato il Capitano della Roma è entrato al posto di Rizzitelli con il primo esordio in serie A.

Sinisa Mihajlovic ha lasciato questo mondo dopo aver combattuto per tre anni contro la leucemia. Un uomo di altri tempi, sempre presente e un professionista d’eccezione. Tutte le personalità del mondo dello spettacolo hanno voluto dare il loro messaggio, rispondendo a quello di Totti o postandone uno personalissimo. È stato un uomo forte, capace di dare un messaggio di altissimo livello: Francesco Totti vuole ricordare il suo amico con quel sorriso e quell’abbraccio, uno sguardo che resterà impresso nella mente di tutti i suoi amici e non solo.