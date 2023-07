“Mi danno tutti 30 anni ma…”, sembra una fanciulla ma la sua vera età vi stupirà

La storia di questa donna vi lascerà senza parole: sembra una fanciulla ma la sua vera età vi stupirà. Lei sta facendo parlare tutto il mondo attraverso i social.

Non lasciatevi ingannare dal bel viso e dalla pelle levigata: questa fanciulla non dimostra la sua vera età. Ecco la storia assurda di questa donna che sta facendo parlare il mondo.

Bellezza ingannevole: la storia di questa donna ha sconvolto i social

Chi dice che l’età è solo un numero probabilmente non ha tutti i torti. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di questa donna che sui social si fa chiamare Sensual Native Princess che dimostra un’età differente da quella reale.

Sembra che ha 30 anni ma quando scoprirete il suo anno di nascita rimarrete sicuramente anche voi senza parole. Le donne adorano ricevere complimenti e quando qualcuno le lusinga, sono pronte a sfoderare il loro migliore sorriso.

A volte però l’estetica trae in inganno. Ci sono persone che mostrano più anni di quelli che hanno in realtà ed altre invece che appaiono più giovani rispetto alla data di nascita indicata sul proprio documento di identità. Guardate attentamente le immagini di questa donna che abbiamo pubblicato poco sopra. Secondo voi quanti anni ha davvero? Scopriamolo.

Sembra una fanciulla ma la sua vera età vi stupirà

La storia di Sensual Native Princess lascerà anche voi senza parole. La ragazza che potete vedere nell’immagine poco sopra è diventata famosa sui social, in particolare su TikTok, dove tutti le danno 30 anni. Ma la sua vera età è un’altra. Secondo voi, in che anno è nata?

A svelare il mistero è proprio lei sulla famosa piattaforma social. La donna in questione vanta ben 117.000 follower conquistati nel giro di pochissimi mesi. I suoi filmati riescono a raccogliere oltre 8,2 milioni di visualizzazioni. Ad attirare l’attenzione in particolare è il suo aspetto. Alcuni credono che foto e video da lei pubblicati siano in realtà ritoccati: sembra troppo bella per essere vera.

Come ha dichiarato anche lei stessa su TikTok, tutti le danno 30 anni ma in realtà sapete quanti anni ha per davvero? Ve lo diciamo noi: ben 61! La bella signora è del 1962. Alcune persone continuano a sostenere che in realtà la donna sui social non si mostri davvero per come è.

La famosa piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di utilizzare infatti filtri che ringiovaniscano, che levigano la pelle o che modificano addirittura il sorriso. Non sappiamo dunque come sia dal vivo la donna che sta facendo parlare tutto il mondo, sicuramente però, almeno dai video che pubblica mostra sicuramente la metà degli anni che dichiara di avere.

Purtroppo sui social non ci si può fidare mai davvero. Solo di recente, una influencer molto conosciuta ha suscitato scalpore. La donna fingendo di avere un tumore, ha aperto una raccolta fondi cercando di suscitare la compassione dei fan.

Cosa doveva davvero fare con i soldi raccolti, per il momento non è dato saperlo. Anche se il mondo virtuale nasconde delle insidie, spesso chi racconta bugie finisce sempre per essere scoperto.