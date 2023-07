La situazione a Israele è molto tesa a causa della riforma della giustizia che sta procedendo nonostante le accese proteste. Il presidente del Comitato per la costituzione della Knesset, Avi Dichter, sta procedendo con il disegno di legge sulla “ragionevolezza”, nonostante le critiche riguardanti la rapidità del processo. I parlamentari dell’opposizione hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di un dibattito sostanziale sulla legge controversa e hanno accusato Dichter di ignorare le preoccupazioni degli esperti legali.

La legge sulla “ragionevolezza” è stata oggetto di un acceso dibattito in Israele, poiché alcuni sostengono che vada a limitare la capacità della magistratura di esercitare il proprio diritto di veto sulle leggi approvate dal Parlamento. L’opposizione ha sollevato preoccupazioni riguardanti il fatto che il processo di approvazione della legge sia stato troppo rapido e che non sia stato concesso abbastanza tempo per un dibattito sostanziale.

Ma nonostante queste preoccupazioni, Rothman ha deciso di andare avanti con il disegno di legge sulla “ragionevolezza”. Resta da vedere come questa decisione influenzerà il dibattito politico in Israele e se ci saranno ulteriori sviluppi sulla questione.

La Knesset di Israele procede con la legge sulla ragionevolezza

Il Comitato per la costituzione, la legge e la giustizia della Knesset ha concluso le sue deliberazioni sulla controversa proposta del governo per limitare la capacità dell’Alta Corte di giustizia nel poter rivedere le azioni del governo e dei ministri.

Il presidente della commissione, MK Simcha Rothman sta cercando di far passare il disegno di legge al plenum della Knesset affinché venga firmato in legge prima della fine della sessione estiva della Knesset alla fine di luglio.

Il voto sul disegno di legge in commissione è previsto per lunedì mattina e il disegno di legge sarà probabilmente presentato per le letture finali della Knesset la prossima settimana. Ci sono preoccupazioni riguardanti l’accelerazione del processo di approvazione della legge e l’impatto che avrà sulla magistratura e sulla separazione dei poteri in Israele.

La proposta del governo ha suscitato un acceso dibattito politico in Israele, con l’opposizione che solleva preoccupazioni riguardanti la limitazione della capacità della magistratura di esercitare il proprio diritto di veto sulle leggi approvate dal Parlamento.

La proposta di legge, se approvata, vieterebbe ai tribunali di invalidare o discutere decisioni governative e ministeriali sulla base del test giudiziario di ragionevolezza, limitando così la capacità della magistratura di esercitare il proprio diritto di veto sulle leggi approvate dal Parlamento. La revisione sarebbe consentita per le decisioni prese da funzionari pubblici professionisti.

La riforma ha suscitato preoccupazioni riguardanti la separazione dei poteri in Israele e sul ruolo della magistratura nell’assicurare la legalità delle decisioni del governo. Numerosi parlamentari dell’opposizione hanno denunciato la gestione della legislazione da parte di Rothman in commissione durante l’audizione di domenica, accusandolo di ostacolare il processo legislativo attraverso un uso improprio del potere della commissione.

Sono emersi contrasti importanti in merito alla separazione dei poteri in Israele e la popolazione ha deciso di riversarsi nuovamente per le strade e questa volta sono state prese di mira le stazioni ferroviarie.

Le dichiarazioni ufficiali delle autorità israeliane

Il vice procuratore generale Gil Limon e il giurista Yuval Elbashan hanno espresso forti critiche nei confronti dell’abolizione “generale” dell’uso dello standard di ragionevolezza in tutte le forme di governo e di processo decisionale ministeriale proposta dalla legge. Secondo loro, questa proposta danneggerebbe il sistema di controlli ed equilibri sul potere esecutivo e minerebbe la separazione dei poteri.

Limon e Elbashan hanno suggerito che, invece di abolire completamente lo standard di ragionevolezza, sarebbe opportuno limitare l’uso di questo standard solo nei casi in cui ci sia una ragionevolezza evidente. In questo modo si tutelerebbe la capacità della magistratura di esercitare il proprio diritto di veto sulle leggi approvate dal Parlamento, senza compromettere la capacità del governo di prendere decisioni importanti.

Le critiche sollevate da Limon e Elbashan rappresentano solo una delle molte voci contrarie alla proposta di legge in Israele.

Durante la discussione sul disegno di legge sulla ragionevolezza, l’MK di Yesh Atid, Karin Elharrar ha scherzato a proposito della fretta con cui il presidente del Comitato per la costituzione della Knesset Rothman ha gestito il processo. Elharrar ha sottolineato che le modifiche a una legge fondamentale come questa richiedono di solito molto più tempo e attenzione.

Inoltre, Elharrar ha espresso preoccupazioni riguardo alla democrazia, sottolineando che vanno a minare altro dato che non si limitano alla regola della maggioranza, ma includono anche lo stato di diritto e i controlli ed equilibri. Ha protestato contro il rifiuto di Rothman di far parlare al comitato i consulenti legali di numerosi ministeri del governo, affermando che ciò rappresenta un ostacolo al processo democratico.

Le preoccupazioni sollevate da Elharrar e altri membri dell’opposizione indicano una crescente preoccupazione riguardo alla gestione del disegno di legge sulla ragionevolezza e il suo impatto sulla democrazia e sulla separazione dei poteri in Israele.

Il deputato laburista Kariv ha criticato la gestione del disegno di legge sulla ragionevolezza da parte del Comitato per la costituzione della Knesset, sostenendo che alla commissione non è stata data la possibilità di discutere in modo esaustivo le ramificazioni della legg.

Kariv ha descritto le udienze come “un trucco” progettato per convincere l’Alta Corte di giustizia che si era svolto un dibattito sostanziale, quando saranno presentate petizioni contro la legge.

In particolare Kariv ha osservato che durante le deliberazioni non sono state discusse gravi preoccupazioni, tra cui il potere dei governi ad interim sfrenati dal test di ragionevolezza e l’effetto che il disegno di legge avrà sulla capacità del governo di licenziare alti funzionari pubblici come il procuratore generale.

Il parlamentare di Yesh Atid Beliak ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla natura dell’emendamento proposto, che modificherebbe una legge fondamentale con uno status quasi costituzionale. Ha precisato che il disegno di legge è stato presentato come disegno di legge sponsorizzato da una commissione e non come disegno di legge sponsorizzato dal governo per evitare di ricevere input dai dipartimenti governativi competenti e accelerare ulteriormente il processo legislativo.

L’opposizione alla proposta di legge sulla continua a crescere in Israele, con sempre più preoccupazioni sollevate riguardo all’impatto che la legge avrà sulla democrazia e sulla separazione dei poteri. Resta da vedere come la situazione evolverà e se ci saranno ulteriori sviluppi sulla questione.

Il deputato del Likud Tali Gotliv ha respinto le critiche alla legge e ha sostenuto che il governo deve approvare la legge per evitare di capitolare davanti ai suoi oppositori, che ha descritto come “anarchici” che stanno danneggiando il paese.

Gotliv ha sostenuto che la legge sulla ragionevolezza è necessaria per garantire che il governo possa prendere decisioni importanti senza essere ostacolato dalla magistratura. Ha anche minimizzato le preoccupazioni riguardanti la democrazia e la separazione dei poteri, affermando che la proposta di legge non rappresenta una minaccia per queste istituzioni.

Il deputato del Likud Tali Gotliv ha sostenuto che i funzionari giudiziari e legali dovrebbero essere frenati perché non rispettano la volontà dei rami eletti del governo, e che il disegno di legge sulla “ragionevolezza” è necessario per questo scopo.

Gotliv ha citato una sentenza della scorsa settimana dell’Alta Corte di giustizia che ha annullato la legislazione in materia di prestazioni sociali dei lavoratori stranieri come dimostrazione della necessità. Ha sbagliato affermando che il disegno di legge si applicherebbe a tale legislazione, quando in realtà si applicherebbe solo alle decisioni amministrative.

Ha affermato che i giudici dell’Alta Corte non rispettano l’esecutivo o il legislativo, e che ciò lascia il governo senza alcuna capacità di affrontare la migrazione. Questa opinione rappresenta solo uno dei punti di vista su questo tema complesso, e ci sono molti altri che sostengono che il mantenimento della separazione dei poteri e dell’indipendenza del potere giudiziario è qualcosa di fondamentale per la democrazia e lo stato di diritto in Israele.

Limon ha affermato:“I consulenti legali del governo non saranno in grado di svolgere questo ruolo [dopo l’approvazione della legislazione], e in assenza di controllo giurisdizionale non ci sarà alcun freno contro l’adozione di decisioni che non soddisfano, all’estremo, l’obbligo di ragionevolezza, vale a dire decisioni che ignorano considerazioni essenziali o che danno peso eccessivo a considerazioni trascurabili”.

Il vice procuratore generale ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti modifiche apportate al disegno di legge sulla “ragionevolezza”. Nizri ha affermato che queste modifiche aumentano il potere amministrativo dei ministri del governo in modo ancora maggiore rispetto alla versione approvata nella prima lettura della Knesset.

Oltre a questo, Nizri ha sostenuto che i cambiamenti apportati al disegno di legge hanno reso esplicito che i tribunali non possono utilizzare lo standard di ragionevolezza per rivedere le nomine del governo e, implicitamente, il licenziamento di alti funzionari pubblici. Questo potrebbe limitare la capacità dei tribunali di controllare l’operato del governo e potrebbe minare la separazione dei poteri.

Nizri ha anche affermato che il disegno di legge eliminerebbe la capacità dei consulenti legali del governo di bloccare azioni ministeriali estreme, il che potrebbe mettere a rischio l’indipendenza e l’integrità delle decisioni del governo.

Secondo quanto riportato, il comitato ha ricevuto un documento del Ministero della Giustizia che descrive circa 1000 casi tra il 2018 e il 2023, in cui un ministro o un funzionario del governo ha delegato l’autorità a dipendenti pubblici professionisti per intraprendere azioni esecutive per conto di un ministero o di un’autorità. Queste azioni sarebbero immuni al controllo giudiziario secondo lo standard di ragionevolezza se la legislazione dovesse passare.

Erdan ha sostenuto la validità del processo legislativo in corso e ha respinto le critiche sull’impatto della legge sulla democrazia e sulla separazione dei poteri. L’ opposizione e altri critici hanno espresso, però, timore riguardo alla portata e agli effetti della legge sulla “ragionevolezza” e sulla sua capacità di minare la separazione dei poteri in Israele.

La questione rimane oggetto di dibattito pubblico e politico a Israele, e sembra che possano scaturire gravi conseguenze significative per l’equilibrio del potere all’interno del governo e per la tutela dei diritti dei cittadini.