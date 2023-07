Su WhatsApp arrivano i filtri per le chat: ecco come funzionano

By

In arrivo i filtri per le chat su WhatsApp, presentati dalla versione beta dell’applicazione: ecco come funzionano.

WhatsApp sta continuando a sviluppare e testare nuove funzionalità in beta che potrebbero essere disponibili per tutti gli utenti con futuri aggiornamenti dell’applicazione. Due di queste nuove funzioni sono l’introduzione dei filtri per le chat e i suggerimenti di adesivi. Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp Beta, arrivano i filtri per le chat

I filtri per le chat – che giungono nella recente versione beta di WhatsApp – consentono agli utenti di filtrare facilmente le conversazioni direttamente nell’elenco delle chat.

Attualmente, WhatsApp ha introdotto tre tipi di filtri: messaggi non letti, conversazioni personali e chat di lavoro.

Ciò permette agli utenti di trovare rapidamente le chat che sono importanti e che contengono informazioni che hanno una certa valenza.

Tuttavia, è importante notare che – al momento – manca un filtro per le chat di gruppo, una funzionalità che molti utenti potrebbero apprezzare.

Perché i filtri sono importanti nelle chat di WhatsApp

I filtri nelle chat di WhatsApp svolgono un ruolo chiave nell’offrire agli utenti un’esperienza più efficiente e personalizzata.

Rappresentano un modo semplice ed efficace per gestire l’enorme quantità di conversazioni che accumuliamo nella nostra applicazione di messaggistica istantanea.

Ecco perché i filtri sono diventati una caratteristica importante:

Organizzazione delle conversazioni : con un numero sempre crescente di chat, diventa difficile tenere traccia di tutte le conversazioni importanti. I filtri consentono agli utenti di organizzare le chat in categorie specifiche come messaggi non letti, conversazioni personali e chat di lavoro. Ciò semplifica la ricerca di una determinata chat e aiuta a mantenere l’applicazione più ordinata;

: con un numero sempre crescente di chat, diventa difficile tenere traccia di tutte le conversazioni importanti. I filtri consentono agli utenti di organizzare le chat in categorie specifiche come messaggi non letti, conversazioni personali e chat di lavoro. Ciò semplifica la ricerca di una determinata chat e aiuta a mantenere l’applicazione più ordinata; Risparmio di tempo : Con i filtri, gli utenti possono accedere rapidamente alle chat che desiderano visualizzare, eliminando la necessità di scorrere lungo un lungo elenco di conversazioni. Ad esempio, se si desidera rispondere solo ai nuovi messaggi non letti, è sufficiente selezionare il filtro corrispondente, anziché cercare manualmente tra tutte le chat. Questo risparmia tempo prezioso e rende l’utilizzo dell’applicazione più efficiente;

: Con i filtri, gli utenti possono accedere rapidamente alle chat che desiderano visualizzare, eliminando la necessità di scorrere lungo un lungo elenco di conversazioni. Ad esempio, se si desidera rispondere solo ai nuovi messaggi non letti, è sufficiente selezionare il filtro corrispondente, anziché cercare manualmente tra tutte le chat. Questo risparmia tempo prezioso e rende l’utilizzo dell’applicazione più efficiente; Personalizzazione dell’esperienza : WhatsApp consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza di chat attraverso i filtri. Ogni utente può decidere quali tipi di filtri utilizzare in base alle proprie preferenze e alle chat più importanti. Ciò assicura che ogni utente possa avere un’esperienza d’uso personalizzata e che rispecchi meglio le proprie esigenze;

: WhatsApp consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza di chat attraverso i filtri. Ogni utente può decidere quali tipi di filtri utilizzare in base alle proprie preferenze e alle chat più importanti. Ciò assicura che ogni utente possa avere un’esperienza d’uso personalizzata e che rispecchi meglio le proprie esigenze; Facilità di accesso: i filtri sono posizionati in alto, nell’elenco delle chat, offrendo un accesso rapido e immediato a tutte le opzioni di filtro disponibili. Ciò elimina la necessità di navigare attraverso i menu o le impostazioni dell’applicazione per accedere alle funzionalità di filtraggio.

La facilità di accesso contribuisce, dunque, a rendere l’utilizzo dei filtri un processo intuitivo e senza sforzo.

I suggerimenti per gli adesivi

Per quanto riguarda i suggerimenti di adesivi, WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione nella tastiera che mostrerà degli adesivi correlati all’emoji scelta.

Ciò permette all’utente di trovare più facilmente l’adesivo giusto per ogni situazione, risparmiando tempo nella ricerca tra i numerosi pacchetti di adesivi disponibili.

Vale la pena sottolineare che questa funzione sarà compatibile anche con adesivi di terze parti.

Tuttavia potrebbero essere necessarie alcune modifiche ai pacchetti di installazione per associare correttamente ogni emoji a ciascun adesivo. Al momento, questa funzione è disponibile solo per alcuni beta tester.

Questi nuovi aggiornamenti mostrano come WhatsApp stia cercando costantemente di migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione, rendendo più facile la gestione delle chat e l’utilizzo degli adesivi.

Continuando a testare queste funzionalità tramite il programma beta, WhatsApp sarà in grado di raffinare ulteriormente queste nuove caratteristiche prima di renderle disponibili a tutti gli utenti.

Che valenza hanno emoji e adesivi nelle conversazioni

Gli adesivi e le emoji sono importanti su WhatsApp per diversi motivi. Innanzitutto, consentono di esprimere emozioni e sentimenti in modo più colorato e visivo, rispetto al solo testo.

Le parole possono essere, talvolta, limitate nel trasmettere l’intensità di un’emozione, mentre gli adesivi e le emoji aggiungono un elemento visivo che può rendere la comunicazione più vivace e coinvolgente.

In secondo luogo, gli adesivi e le emoji possono essere utilizzati per migliorare la comprensione della comunicazione.

Spesso, il tono e l’ironia possono essere difficili da captare attraverso il testo scritto. Utilizzando adesivi e emoji appropriate, si può chiarire l’intento del messaggio e prevenire malintesi o fraintendimenti.

Inoltre, gli adesivi e le emoji su WhatsApp aiutano a creare un senso di appartenenza e identità all’interno di un gruppo o di una comunità.

Ogni persona può personalizzare le proprie conversazioni con adesivi e emoji che meglio rappresentano la propria personalità o interessi. Ciò può favorire un senso di coesione e facilitare la comunicazione all’interno dei gruppi.

Infine, gli adesivi e le emoji sono semplicemente divertenti. Aggiungono un tocco di creatività e gioia alle chat quotidiane, rendendo la comunicazione più piacevole e leggera.

Possono essere usati per scherzare, fare battute o semplicemente per rendere più vivaci le conversazioni con amici e familiari.

Gli adesivi e le emoji su WhatsApp, dunque, sono importanti perché arricchiscono la comunicazione, migliorano la comprensione, favoriscono l’appartenenza a gruppi e aggiungono divertimento alle chat.