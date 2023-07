Conserva un limone in auto, ecco perché dovresti averlo sempre a bordo: il motivo

Sai che dovresti tenere sempre un limone in auto? C’è un motivo valido per farlo, sicuramente ti convincerà. Scopriamo per quale motivo devi tenere un limone nella tua vettura!

Sapevi che tenere un limone in auto ha un vantaggio incredibile per il mal d’auto? Se soffri di questo disturbo non devi dimenticare mai di tenere un limone con te, ti eviterà questo rischio e ti farà viaggiare in assoluta tranquillità. Scopriamo tutto sul limone da tenere in macchina!

Tutte le proprietà del limone

Le proprietà del limone sono tantissime, è ricco di vitamina C, di acqua e di acido citrico e contiene pochi zuccheri. Il frutto ha proprietà ipotensive, antireumatiche, aiuta al ferro ad essere assimilato meglio e favorisce la digestione.

La presenza dell’acido citrico nell’agrume favorisce anche l’assorbimento del calcio nel duodeno. Anche nella scorza ci sono tante proprietà benefiche come quella antisettica, battericida, antifebbrile e antimicotica. Il limone è anche ottimo per combattere gengiviti, afte della bocca e mal di gola, rafforza le difese immunitarie e neutralizza i radicali liberi.

Le sue proprietà sgrassanti e disinfettanti permettono anche di usarlo per rimuovere i cattivi odori ed è quindi un valido alleato nelle pulizie domestiche. Ma è anche efficace nel risolvere il disturbo del mal d’auto, vediamo come!

Il limone contro il mal d’auto

Pochi sanno quanto è vantaggioso tenere il limone in macchina. Infatti, il succo di questo frutto, o anche solo una fettina, se assunto durante il viaggio assicura enormi benefici a chi ha il disturbo del mal d’auto.

Si tratta di un disagio molto comune, che colpisce bambini, donne incinte o altri soggetti che manifestano nausea non appena si accingono a fare viaggi in auto. In particolare, il problema si manifesta quando si tratta di lunghi tragitti e lungo le strade si affrontano diverse curve.

A risentirne è l’organismo che non sopporta questi traballamenti ed ecco che può anche comparire il vomito a causa del mal d’auto. Per risolvere il disturbo sul mercato si trovano svariati rimedi e anche farmaci efficaci, proposte come chewing-gum o pastiglie.

Chi non vuole assumere farmaci può ricorrere al limone per evitare il mal d’auto e affrontare serenamente il viaggio lungo percorsi distanti. L’agrume non è nocivo, non ha alcuna controindicazione e quindi può essere assunto senza problemi o rischi.

E’ sufficiente, come già detto, assumere un po’ di succo di limone oppure mangiarne una o due fettine per far scomparire la nausea e affrontare il resto del viaggio in maniera più gradevole.

Perché il limone blocca la nausea

Qual è l’azione del limone nel bloccare la nausea? Devi sapere che il succo di limone non è un acidificante, ma un alcalinizzante e un naturale antiacido gastrico. La sua azione contro la nausea è dovuta dalla sua capacità di regolare l’ambiente gastrico bloccando la produzione di acido cloridrico.

Basta infatti assumere una fetta di limone per bloccare la nausea nel periodo della gestazione, oppure bollire la scorza e assumere l’acqua per favorire la digestione dopo aver mangiato tanto. Queste sue proprietà lo rendono perfetto per risolvere il problema di cinetosi, ovvero il mal d’auto, che affligge tante persone.

Tutti coloro che hanno paura di mettersi in macchina anche per brevi tragitti per non essere assaliti dalla nausea possono fare affidamento al limone per superare il problema. Per avere sempre questo agrume a portata di mano e poterlo assumere facilmente è consigliabile portare dietro una bottiglietta contenete acqua e limone. In pochi minuti la nausea sparirà e non avrai alcun rischio di vomitare.

Attenzione, però, se soffri di reflusso acido o nausea da gastrite non devi assumere il limone altrimenti peggioreresti i sintomi della nausea. In questi casi la soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un medico di fiducia per valutare il problema e trovare la soluzione più appropriata per risolverlo.