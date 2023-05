Metti una capsula in qualsiasi pianta: radici e fiori cresceranno per 4 stagioni

Questo fertilizzante è un toccasana per ogni tipo di radice e fiore, ecco come puoi realizzare per la pianta fertilizzante naturale.

Se sei un appassionato di giardinaggio e hai una passione per l’orchidea, allora sai che questa pianta è una delle più belle e delicate che ci siano. Come molte piante, richiedono diverse cure e attenzioni per mantenere la loro bellezza e salute. Uno dei compiti principali per coltivare un’orchidea sana è la fertilizzazione. In questo articolo, ti mostreremo come creare per la pianta fertilizzante naturale a casa utilizzando ingredienti che hai già in cucina.

Il primo passo per una pianta sana: l’idratazione

Innanzitutto, per far si che la nostra orchidea, ma in realtà qualunque pianta, cresca sana e forte, dobbiamo nutrirla con la giusta quantità d’acqua. Come si fa a capire se la nostra orchidea ha bisogno d’acqua? Il segreto sta nel colore delle radici.

Quando le radici sono verdi, la pianta ha abbastanza acqua. Se invece le radici tendono al bianco, la nostra orchidea soffre per una carenza d’acqua, a cui dobbiamo rimediare prontamente.

Come possiamo innaffiarla in questa situazione? Semplice: posizioniamo il vaso con la pianta in una bacinella e innaffiamo. Innaffiando, la bacinella si riempirà dell’acqua che uscirà dal vaso. Se ci rendiamo conto che le radici sono ancora secche, possiamo lasciare la pianta ammollo per 20-30 minuti.

Realizzare per la pianta fertilizzante naturale con banane e vitamina B1

Una volta idratata la nostra pianta, è il momento di nutrirla realizzando un fertilizzante naturale. Per farlo, sbucciamo una banana, la cui buccia contiene tante vitamine e minerali utilissimi alla pianta.

Tagliamo la buccia a strisce piccole e versiamole in una brocca, a cui aggiungiamo 500ml di acqua bollente. Poi, lasciamo il tutto ammollo per 24 ore. In questo tempo, i nutrienti presenti nella buccia di banana si dissolveranno nell’acqua.

Prendiamo poi 5 capsule di vitamina B1 per piante e uniamole a 500ml di acqua. La vitamina B1 è perfetta per nutrire al meglio l’orchidea, perché stimola la crescita della pianta e delle radici.

Dopo un giorno in ammollo, uniamo le due tipologie di acqua nutriente che abbiamo realizzato, filtrando quella alla banana per rimuovere le bucce. In questo modo otterremo un litro di fertilizzante organico.

Adesso, versiamo il liquido in una bottiglia spray e nebulizziamo il fertilizzante sulle radici e su tutta la superficie delle foglie, anche sul retro. In alternativa, possiamo stendere il fertilizzante sulle foglie con l’aiuto di un dischetto di cotone. Ripetiamo il procedimento 1-2 volte al mese. Se ci è avanzato del fertilizzante, possiamo usarlo per innaffiare la pianta.

Ingredienti ideali per una pianta sana

L’unione delle proprietà di vitamina B1 e buccia di banana è l’ideale per rendere l’orchidea sana e forte. La buccia di banana, infatti, è un materiale biodegradabile e ricco di nutrienti che può essere utilizzato come fertilizzante naturale per le piante.

La sua alta concentrazione di potassio, insieme ad altri elementi nutritivi come il calcio, il magnesio e il fosforo, aiuta a promuovere la crescita delle radici e delle foglie delle piante. Questi nutrienti sono essenziali per lo sviluppo di una pianta sana e forte, in grado di resistere alle malattie e alle avversità ambientali.

In più, la vitamina B1, nota anche come tiamina, è un’altra sostanza che può essere utile per la crescita delle piante come l’orchidea. La tiamina è coinvolta in diversi processi metabolici, tra cui la produzione di energia cellulare e la sintesi di ormoni vegetali. Questi ormoni, a loro volta, regolano la crescita delle piante e la loro risposta agli stimoli ambientali.

Insieme, la buccia di banana e la vitamina B1 possono offrire un supporto nutrizionale completo per le orchidee. La buccia di banana fornisce i nutrienti necessari per la crescita delle radici e delle foglie, mentre la vitamina B1 aiuta a regolare la crescita e la salute generale della pianta.

Utilizzare questi ingredienti naturali può essere una scelta ecologica ed economica per promuovere la crescita e la salute delle piante senza l’uso di fertilizzanti chimici costosi e potenzialmente dannosi per l’ambiente.

Comunque, va ricordato che non dovremmo abusare nell’utilizzare questo fertilizzante perché, come tutte le cose, se usato in maniera eccessiva può far male alla pianta.