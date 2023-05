Nuovo bonus 1000 euro a questi cittadini italiani, regalo dal Governo: a chi spetta

È un nuovo bonus da 1000 euro per alcuni cittadini italiani. Un regalo dal Governo da prendere subito in considerazione.

Dal Governo un nuovo bonus 1000 euro a disposizione per una categoria in particolare di persone. Oggi a disposizione c’è la Naspi e l’assegno di disoccupazione, con l’aggiunta di questo sostegno. Si tratta del Bonus SAR – sostegno al reddito – studiato appositamente per una categoria in particolare di disoccupati, con contratti di somministrazione – a tempo determinato o a tempo indeterminato con importo che arriva sino ai 1.000 euro. Ma come fare domanda e chi può accedere a questo bonus? Requisiti e caratteristiche.

Bonus 1000 euro: caratteristiche

Il bonus 1000 euro per i disoccupati spetta a tutti coloro che hanno perso il lavoro dopo aver avuto un contratto di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato. I requisiti alla quale rispondere devono essere i seguenti:

Disoccupati con un accumulo di 110 giorni di lavoro, con disoccupazione di 45 giorni – come minimo – di natura verticale partendo dal giorno effettivo di somministrazione;

con un accumulo di 110 giorni di lavoro, con disoccupazione di 45 giorni – come minimo – di natura verticale partendo dal giorno effettivo di somministrazione; Disoccupati da un periodo che non sia minore di 45 giorni, con una condizione in particolare che vede il termine della procedura per il MOL – Mancanza di Occasioni di Lavoro – come da articolo 25 delle Agenzie per il Lavoro;

Disoccupati per un periodo non minore di 45 giorni con 90 giorni di lavoro che sono stati maturati, con contrattili varia natura durante l’ultimo anno.

Come presentare la domanda del bonus per disoccupati

Tutti i beneficiari che appartengono alle categorie di disoccupati, come evidenziato, potranno contare su un contributo di 1.000 euro lordi con le imposte previste dalla legge italiana. Per coloro che invece fanno parte di una categoria differente, verranno corrisposti circa 780,00 euro al lordo come previsto dalla legge italiana.

La domanda si presenta dopo che sono stati maturati i 45 giorni di disoccupazione, attendendo 2 mesi ulteriori per poi avere 68 giorni a disposizione entro i quali inviare tutto quanto. Attenzione, questo vuol dire che la domanda dovrà essere presentata entro il 106° – 173° giorno sempre successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

La domanda deve essere fatta presentandola online sul sito apposito, accedendo alla piattaforma e registrandosi per compilare il format. Si deve allegare la documentazione necessaria:

Codice fiscale;

La copia della busta paga;

Estratto conto previdenziale che viene messo a disposizione dall’INPS;

Certificati di malattia;

Il codice IBAN dove poter ricevere il sostegno.

Riepilogando, i disoccupati potranno richiedere questo bonus 1000 euro se rispondono a tutti i requisiti che sono stati sopra elencati.

Si tratta di un sostegno ad hoc per tutti coloro che avevano un contratto definito in somministrazione – tempo determinato o tempo indeterminato. Gli interessati potranno rivolgersi direttamente agli esperti del settore, così da valutare se possiedono tutti i requisiti chiave al fine di fare la domanda diretta. Tutti i dettagli sono sul sito ufficiale.