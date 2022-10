Metti sacchetti pieni d’acqua in freezer: risparmi molto a fine mese

Ecco che vi sveliamo perché dovreste mettere dei sacchetti pieni d’acqua in freezer. Alla fine del mese risparmierai in bolletta.

Continuate a leggere per scoprire questo rimedio incredibile che siamo sicuri che vi cambierà la vita. Non tutti lo conoscevano.

Perché riempire il freezer fino all’orlo

Sembra pazzesco, ma ecco perché riempire il congelatore con sacchetti d’acqua può farti risparmiare denaro ed energia.

Il tuo congelatore sembra un po’ vuoto? Forse sono passati alcuni giorni prima di andare in un negozio di alimentari e tutto ciò che hai lì è un sacchetto di piselli surgelati e una vaschetta senza etichetta di contenuto indiscriminato? O forse non hai mai molto cibo nel congelatore.

Beh, potresti ricevere una batosta nella bolletta della luce. I congelatori funzionano meglio quando sono pieni, questo perché i congelatori ora consumano energia quando devono raffreddare l’aria calda che entra quando apri la porta per estrarre il cibo.

Un congelatore pieno fino all’orlo significa che c’è meno spazio per l’ingresso di aria calda. Inoltre, gli alimenti congelati nel congelatore raffreddano l’aria calda che entra, il che significa che il congelatore non deve lavorare così duramente.

Quindi riempi il tuo congelatore fino all’orlo! Ma se non puoi permetterti di riempire il congelatore? La buona notizia è che non devi spendere una fortuna in cibo per rifornire il tuo congelatore.

Continua a leggere il nostro articolo per scoprire la soluzione ideale.

Usa dei sacchetti pieni d’acqua

Riempire il congelatore può significare aggiungere articoli non alimentari. Le bottiglie di plastica vuote piene d’acqua sono un buon trucco, così come i sacchetti del congelatore pieni di cubetti di ghiaccio o di acqua.

Anche i blocchi di imballaggio in polistirolo faranno il loro lavoro, ed è un buon modo per riciclare questo materiale altrimenti non riciclabile. Se stai riempiendo il congelatore con prodotti non alimentari, il miglior consiglio è di tenere il cibo congelato vicino alla porta del congelatore, così che sia facile da maneggiare.

Dover frugare nel congelatore, passare attraverso il polistirolo e le bottiglie d’acqua per trovare il cibo, annullerà rapidamente qualsiasi vantaggio di risparmio energetico. La chiave per ottenere la massima efficienza energetica con il congelatore è entrare e uscire il più rapidamente possibile.

Un vantaggio utile è che se il congelatore è pieno di bottiglie d’acqua congelate o di sacchetti, se si verifica un’interruzione di corrente, ci vorrà molto più tempo prima che il cibo si scongeli.

Consigliamo anche di sbrinare regolarmente il congelatore per la massima efficienza. Non te lo aspetteresti mai, ma potresti risparmiare fino a 200 euro all’anno! Potresti evitare le batoste della tua bolletta della luce e dormire sogni tranquilli, questo trucco può salvarti davvero la vita.