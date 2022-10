Beato chi possiede questi 2 euro, valgono fino a 30.000€

Questi 2 euro sono una vera fortuna, perchè raggiungono un valore sino a 30.000 euro. Non è uno scherzo: attenzione a questi dettagli.

Le monete rappresentano uno dei valori più concreti di questi tempi. I collezionisti fanno a gara per potersi aggiudicare quelle che sono le rarità non solo delle vecchie e care Lire, ma anche degli Euro. Ebbene sì, nonostante l’Euro sia una moneta “giovane” alcune tipologie possono arrivare ad un valore che supera anche i 30.000 euro. Come è possibile? Bisogna valutare i dettagli, i fattori, gli errori di conio e oltrettutto se ci sono delle particolarità da parte della Zecca. Proviamo a vedere insieme quali sono i due euro che tutti stanno cercando?

Monete di valore: quali sono i fattori da considerare?

Le monete di valore si presentano con dei dettagli e fattori che sono unici nel loro genere. In effetti, negli ultimi 20 anni l’Euro si è affermato per quanto riguarda il mercato del collezionismo.

Gli esperti sono alla ricerca delle rarità e se prendiamo come riferimento i 2 euro, dal 2001 sono state coniate ben 500 monete in tutti i Paesi della UE. Un bel numero vero? In questo numero ci sono anche delle monete da 2 euro molto rare emesse volutamente oppure per errore di Conio.

La classificazione classica di una moneta rara è:

R

R2

In pochi sanno che maggiore è il valore vicino alla R e più alto sarà il valore economico per la vendita. La verità è che ogni giorno si maneggiano questi due euro e nessuno si rende conto che potrebbero essere quelli rari: nessuno guarda i dettagli o conosce quelli che sono i fattori importanti per i collezionisti.

Come anticipato, può accadere che ci sia un errore di Conio che trasforma una moneta comune in qualcosa di molto raro. Oppure un Paese decide di coniare alcuni pezzi di una moneta per qualche evento o celebrazione, sino alle Commemorative.

2 euro di valore: queste valgono sino a 30.000 euro

Concentriamoci un attimo sulle monete da 2 euro e di come il loro valore potrebbe travolgere tutti quanti. La particolarità è nella sua Faccia che è comune per tutte le monete da 2 euro che siano rare – commemorative o classiche.

Il secondo valore comune è dato dal valore facciale che è sempre 2 euro. Ma un errore di conio potrebbe portare in tasca moltissimi euro, perché i collezionisti sono pazzi per questo tipo di monete.

In linea generale, i valori sono circoscritti in poche centinaia di euro con valori che non cambiano di certo la vita. In altri casi, l’errore di Conio è volto al successo. Ci sono poi delle emissioni particolari che fanno parte di Monaco – Città del Vaticano – Malta – San Marino e molti altri ancora che aumentano il valore della moneta per prestigio.

Chi ha la fortuna di avere la moneta da 2 euro che raffigura il volto di Grace Kelly, deve sapere che è stata coniata con soli 2000 pezzi nel 2007. Il ritratto ha portato questa moneta ad un valore altissimo che arriva sino a 30mila euro.

Ovviamente questo è un mondo che subisce non pochi mutamenti, per questo prima di vendere o acquistare rivolgersi solo ad esperti del settore.