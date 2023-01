Metti in bicarbonato in lavatrice, le lavanderie più esperte lo fanno da anni: il motivo

Il bicarbonato ha innumerevoli proprietà ma non tutti sanno che può essere messo anche in lavatrice. Vediamo perché.

Economico e facilmente reperibile, il bicarbonato è irrinunciabile sia in cucina che per le pulizie.

Bicarbonato: un valido alleato

Il bicarbonato è un alleato perfetto in cucina. Esso, infatti, può essere adoperato in svariate preparazioni e, spesso, anche come sostituto del lievito. La sua vera forza, però, si vede soprattutto quando lo si utilizza per le pulizie.

Il bicarbonato, infatti, ha il potere di sbiancare, assorbire i cattivi odori e fungere da antibatterico. Si tratta di un ingrediente naturale che, se adoperato a dovere, può farci risparmiare molti soldi in detersivi chimici che, oltre a costare, sono anche inquinanti. Vediamo come usarlo in lavatrice.

Perché metterlo in lavatrice

Anche a chi sta più attento all’igiene può capitare di ritrovarsi una lavatrice che puzza. Ciò può accadere per svariate ragioni, tra queste il calcare che, alla lunga, potrebbe annidarsi nei tubi danneggiandoli e impedendo allo sporco di fluire via come di consueto.

In alternativa, sembrerebbe strano da dirsi eppure, anche quando si fa un abuso di detersivi questi potrebbero sedimentare lasciando cattivo odore non solo nel cestello ma anche sui vestiti che si vanno a lavare dentro la lavatrice.

A tutto questo c’è rimedio. Il bicarbonato di sodio, infatti, può assorbire i cattivi odori anche nella lavatrice. Per usarlo all’interno di questo elettrodomestico immancabile nelle nostre case, sarà necessario mettere circa 25 grammi in ogni lavaggio. Per semplificarci la vita, 25 grammi equivalgono ad un cucchiaino da cucina. Nel cassettino della lavatrice, il cucchiaino di bicarbonato andrà messo insieme al consueto detersivo.

Oltre ad assorbire il cattivo odore, il bicarbonato ha delle ottime proprietà sbiancanti. Infatti, usandolo in piccole dosi, potrà riportare all’antico splendore i tuoi capi. Stavolta, però, la dose di bicarbonato dovrà essere maggiore. Te ne servirà una tazza da usare insieme al detersivo abituale.

In aggiunta, in caso di sporco intenso, il bicarbonato potrà aiutarti a smacchiare, pretrattando i panni. Ciò significa che, prima di mettere il capo particolarmente sporco in lavatrice, dovrai passare un po’ di bicarbonato con le mani sulla macchia, creando una pasta insieme all’aceto. E’ ottimo per rimuovere lo sporco di olio, sudore. La pasta dovrà essere lasciata agire per un paio d’ore.

Le proprietà del bicarbonato in lavatrice non sono finite. Infatti, sarebbe opportuno metterne in lavatrice almeno un cucchiaino per ogni lavaggio. Questa abitudine è utile per preservare la salute della nostra lavatrice, scongiurando la formazione dei funghi e dei batteri. Periodicamente, è buona abitudine anche praticare un lavaggio a vuoto, ad alte temperature, immettendo nel cestello soltanto una tazza di bicarbonato. Siamo sicuri che, dopo aver provato il bicarbonato in lavatrice non tornerai più indietro.